Novembra 2014 je bila v Šempetru pri Novi Gorici mednarodna razstava psov, v povezavi s katero je za ošpicami zbolelo kar 44 ljudi. Tisto leto je bilo skupno 52 obolelih (to je rekord z naskokom od leta 2000), leto prej le eden (letos doslej devet). Ker zdravnikom ni uspelo odkriti človeka, ki je okužil vse druge, se je začel doktor veterinarske medicine Gregor Pen spraševati, ali ni bil prenašalec virusa ošpic nemara kateri od psov, sodelujočih na razstavi. »Brskal sem po člankih na spletu in ugotovil, da nisem edini na svetu, ki tako razmišlja. S tem vprašanjem se ukvarjajo tudi Nemci, Kanadčani, Japonci…« je povedal Pen.

Bogokletna ideja

»Za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ideja, da lahko ošpice prenaša tudi pes, bogokletna. Seveda je dosti večja verjetnost, da je obiskovalce razstave psov v Šempetru z ošpicami okužil človek. Toda ker kužnega posameznika niso našli in ker virus ošpic ne more biti dan od boga, je bil v pomanjkanju dokaznega gradiva na področju humane medicine moj deduktivni sklep ta, da je ena od možnosti, da je bil proti kugi necepljen pes prenašalec (vektor) ošpic, za katerimi so zboleli obiskovalci razstave. Če bi imeli torej vse pse cepljene proti kugi, ne bi bili prenašalci virusa ošpic,« razloži Pen.

Dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, je glede njegove teorije skeptičen. »V strokovni literaturi še nisem zasledil znanstvenega prispevka o tem, da bi bil lahko pes okužen z ošpicami. Ne morem sicer povsem zanikati, da je to nemogoče, močno pa dvomim, da ne bi česa takega že kdo opazil,« meni dr. Petrovec in dodaja, da imajo veterinarji veliko več možnosti, da bi z razmeroma preprostim poskusom to teorijo preverili v praksi. »Lahko bi okužili psa in spremljali, kaj se dogaja z njim, ali ga je sploh mogoče okužiti, predvsem pa, ali je potem tak pes kužen za druge živali ali za ljudi,« predlaga dr. Petrovec. Hkrati poudarja, da velja virus ošpic za izključno človeški virus, da je torej človek njegov edini gostitelj. »Če bi bil lahko gostitelj tudi pes, bi to porušilo temeljno dogmo o možnosti izkoreninjenja virusa ošpic, pri kateri velja, da ko precepimo vse, se virusa dokončno znebimo, saj nima več za okužbo sprejemljivih gostiteljev,« pojasni Petrovec.