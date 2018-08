Največ primerov v celem letu je bilo v tem desetletju v Evropi leta 2017, in sicer 23.927, najmanj pa leta 2016, in sicer 5273, na spletni strani navaja WHO. »Po najnižjem številu primerov v desetletju leta 2016 opažamo dramatično povečanje okužb in izbruhov,« je povedala regionalna direktorica WHO za Evropo Zsuzsanna Jakab. Vse države je pozvala k ukrepom za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni, pri čemer je izpostavila cepljenje.

Največ okužb v Ukrajini Daleč največ primerov ošpic so zabeležili v Ukrajini, in sicer več kot 23.000. Po več kot tisoč primerov okužb pa je bilo tudi v Franciji, Gruziji, Grčiji, Italiji, Rusiji in Srbiji. V vseh teh državah so imeli tudi smrtne primere, največ v Srbiji, kjer je za to boleznijo umrlo 14 ljudi. V Sloveniji je bilo po podatkih WHO letos osem primerov okužb. Od tega so jih šest zabeležili maja in junija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Izbruhe ošpic je mogoče preprečiti z najmanj 95-odstotno precepljenostjo. Med letoma 2016 in 2017 se je ta delež zvišal z 88 na 90 odstotkov, so zapisali na spletni strani organizacije.