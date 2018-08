Italijanski senat, v katerem imata absolutno večino Gibanje petih zvezd in Liga, je že odobril amandma, s katerim bi se Italija dejansko odpovedala obveznemu cepljenju. Poslanska zbornica, kjer sta obe vladajoči populistični stranki prav tako v premoči, naj bi amandma potrdila čez nekaj tednov.

Zdravniki so na nogah. »Cepljenje mora ostati obvezno. To je edini način, da zavarujemo naše otroke,« pravijo. Leta 2002 je za ošpicami v Italiji zbolelo 18.000 ljudi, 15 jih je umrlo.

Levosredinska vlada Demokratske stranke je lani zaradi ponovnega povečanega števila okužb z ošpicami, kar je posledica manj kot priporočljivih 95 odstotkov cepljenih otrok, sprejela zakon o obveznem cepljenju proti ošpicam in še devetim nalezljivim boleznim. Necepljeni otrok ne bi mogel v vrtec, necepljeni osnovnošolski otroci pa v tem šolskem letu ne v šolo.

Skupina mam, ki imajo otroke s težavami imunskega sistema (za te obveznost cepljenja ne velja), pa je zaradi zmešnjave, ki jo zdaj povzroča nova vlada, organizirala peticijo. Ena od pobudnic pravi: »Moji hčeri so presadili jetra in nikoli ne bo mogla biti cepljena proti noricam, ošpicam in rdečkam. Stik z otroki, ki niso cepljeni, pa bi bil zanjo lahko usoden.«

Lani v Italiji 5000 bolnih

Zdravniki in tudi veliko drugih Italijanov meni, da bi moralo biti cepljenje že zaradi sedanjega širjenja ošpic in drugih nalezljivih bolezni obvezno. Od 41.000 novih primerov ošpic v prvem letošnjem polletju v Evropi jih je bilo 23.000 v Ukrajini in 2020 v Italiji. Lani pa je bilo v Italiji celo več kot 5000 primerov ošpic, pri čemer 88 odstotkov obolelih ni bilo cepljenih. »Po Svetovni zdravstveni organizaciji sodi Italija med pet držav na svetu, v katerih obstaja tveganje okužbe. To so še Pakistan, Afganistan, Nigerija in Romunija,« pravi predsednik zveze italijanskih pediatrov Alberto Villani. Že lani so trije Italijani zaradi okužbe z ošpicami umrli.