Vodja epidemiološke službe v splitskem zavodu za javno zdravstvo Ivo Petrić je povedal, da so razmere pod nadzorom. Obolelega 35-letnika so na zdravljenje sprejeli v ponedeljek, nato pa so cepili vse, ki so bili v stiku z njim, a pred tem niso bili cepljeni, je poročal Radio Dalmacija.

Petrić je še povedal, da je med glavno turistično sezono, ko v Split prihajajo ljudje z vseh koncev sveta, mogoče pričakovati podobne situacije.

V največjem dalmatinskem mestu se prav danes začenja festival elektronske glasbe Ultra Europe, na katerem v sedmih dneh pričakujejo 150.000 obiskovalcev iz 120 držav.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo je v četrtek sporočil, da so letos zabeležili 21 primerov ošpic, med katerimi jih je bilo 17 na območju Dubrovnika.

Na Hrvaškem je najmanj cepljenih proti ošpicam prav na območju od Splita do Dubrovnika.