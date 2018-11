Ozzy Osbourne, od dekadentnega življenja izčrpani roker, in njegova soproga (negovalka) Sharon sta bila pred petnajstimi leti najbolj simpatična disfunkcionalna zakonca v ameriški javnosti, potem pa so razpoke v njunem odnosu postale preočitne – pred nekaj leti sta sporočila, da gresta kljub vsem premaganim izzivom vseeno raje narazen. K temu naj bi prispevale Ozzyjeve mnoge zunajzakonske afere, ki se jim tudi v zrelih letih ni znal upirati in so Sharon nazadnje potisnile čez rob. Nazadnje mu je vseeno oprostila, o nenavadnih metodah, s pomočjo katerih se je seznanila s soprogovimi prevarami, pa se je pred kratkim razgovorila v pogovoru za britanski tabloidni časnik The Sun.

»Ponesreči mi je poslal sporočilo, namenjeno enemu svojih deklet,« je razložila. »Potem je vzel nekaj uspavalnih tablet in takrat sem k običajnemu odmerku dodala še dve. Po tistem se je iskreno razgovoril o vsem,« je nesramežljivo razložila Osbournova in pri tem morda pozabila, da je tovrstno početje lahko tudi kazensko preganjano.

Pripravila Eva Košak