Prazniki so čustveno nabit čas, ko se nam zdi, da je vsako čustvo potencirano. Tako veselje kot žalost, osamljenost in jeza. Tudi ljubezen. Zanimiva je pred kratkim predstavljena raziskava spletnega portala za zmenke med poročenimi in vezanimi ljudmi Victoria Milan, da zlasti božič vzburja predvsem ženske. Kar več kot tretjina vključenih v anketo je potrdila, da v prazničnem času spolno zadovoljitev iščejo drugje kot pri svojem stalnem partnerju.

Ujeti partnerja s spuščenimi hlačami ni tako lahko, kot si marsikdo misli. Omenjena raziskava je namreč pokazala, da je bilo pri dejanjih ujetih le 18 odstotkov moških in 15 odstotkov žensk, ki so se predali zunajzakonski strasti. Je pa delež precej višji, ko gre za sum oziroma dvom, ki ga pokaže partner, ko se prešuštnik vrne domov. Kar 30 odstotkov anketiranih je potrdilo, da je njihov partner, ko so se vrnili domov iz vroče postelje z ljubico oziroma ljubimcem, navrgel temo o varanju.

Deset znakov, da vas partner vara Priznajmo si, da si nihče ne želi, da bi ga ujeli s prsti v marmeladi. Še manj pri varanju. Zanimivo pa je, da se reakcije zasačenih žensk in moških zelo razlikujejo. Več kot tretjina žensk, vključenih v anketo, pravi, da afere ne bi poskušale prikriti in bi partnerju raje priznale, da ima prav, in videle, kaj bo sledilo. Moški pa so precej bolj odločeni: eni bi hlinili presenečenje in zahtevali dokaze, drugi pa naravnost priznali, da spijo še z nekom drugim. S pomočjo vseh varajočih, vključenih v anketo, je tudi nastal seznam spodrsljajev, ki si jih prešuštniki, ki bi svoje početje radi prikrito nadaljevali, ne smejo privoščiti. Tako se večina žensk in moških strinja, da med prve tri znake varanja spadajo naslednji: varajoči so bolj zaščitniški do svoje zasebnosti, sploh ko gre za telefon in e-pošto (33 odstotkov), skrbijo za fizično distanco med partnerjema, izogibajo se stiku z očmi (15 odstotkov) in naenkrat se lepše oblačijo in bolj skrbijo za svoj videz, pogosteje hodijo tudi v telovadnico (13 odstotkov). Eden od znakov, ki vas kaj hitro lahko izda, je tudi nenaravno obnašanje, ko vas ne zanimajo več družinske zadeve, temveč se posvečate drugim stvarem. Na peto mesto so varajoči umestili prhanje ob čudnih urah in oblačila, ki ob prihodu domov letijo naravnost v pranje. Zelo hitro se lahko izdate, če se ne držite že uporabljenega alibija ali zgodbe, ki ste jo partnerju oziroma partnerici prodali. Na sedmo mesto so postavili pretirano ljubeč in prijazen odnos, ki izvira iz občutka krivde. Zelo hitro vas lahko izda tudi šminka ali ostanki parfuma na oblačilih. Pozornost in sum vzbujajo tudi večerni zgodnji odhodi v posteljo in slabi izgovori za izogibanje seksu. Med slednjimi se največkrat uporablja nadležen in nenaden glavobol. Na desetem mestu pa so se znašli računi z zmenkov. Vendar pa, kot omenjeno lestvico zagovarja Sigurd Vedel, ustanovitelj in direktor spletne strani Victoria Milan, se tisti, ki varajo, najpogosteje zelo izogibajo temu, da bi jih dobili. »Tako lahko obdržijo najboljše iz obeh svetov.« Zanimiva je tudi ugotovitev, da ponavadi samo tisti, ki imajo sami afero, prepoznajo nekoga drugega, ki počne isto. »Vzorce vedenja prepoznajo, saj jih uporabljajo tudi sami. Raziskava pa obenem tudi pokaže, da sta oba spola pri tem zelo uspešna in jih njihovi partnerji le redko dobijo.«

Od ljubimca pričakujejo erotično spodnje perilo Zanimiv je tudi podatek, da praznično vzdušje zelo močno vpliva predvsem na predstavnice nežnejšega spola. Med 3871 uporabnicami omenjenega portala je več kot 60 odstotkov vprašanih priznalo, da jih božični čas zelo vzburja. Za 83,3 odstotka sta navdušenje nad prihajajočim letom in ljubeča atmosfera, značilna za praznično sezono, dovolj, da jih obnorita in v njih prebudita poželenje, in več kot tretjina vprašanih (37,5 odstotka) se med prazniki namerava dobiti s svojim ljubimcem na seksi zmenku. Anketirane so prijazno razkrile tudi svoje preference, ko pride do seksi daril ljubimca. Tretjina izmed njih upa, da bodo prejele seksi perilo, dobrih 16 odstotkov bo bolj zadovoljnih z lubrikantom s toplotnim učinkom, masažnimi geli, svečami in olji. Četrtina vprašanih pa bi seks najraje popestrila z lisicami in prevezami za oči. Na seznamu »primernih« daril so se znašli tudi vibratorji, vibracijski obročki in vibratorji za klitoris, pa Kamasutra in druge knjige o umetnosti ljubljenja. Po Vedlovih besedah je čas praznikov težko obdobje za mnoge ljudi. »Zato ni nič čudnega, da iščejo avanture v tako stresnem času, kot je konec leta. Kakor koli, zanimivo je videti, da imajo ženske najraje seksi darila, ki jih lahko nosijo same, in da jih od vsega najbolj vzburja navdušenje nad prihajajočim letom,« je komentiral podatke direktor spletnega portala.

Znamenje, ki je bilo v letu 2016 najbolj nezvesto Analiza podatkov, ki jo je izvedla že v začetku omenjena spletna stran Victoria Milan, je temeljito pregledala profile svojih 5,8 milijona aktivnih članov z vsega sveta in razkrila, ali zapisi v zvezdah tudi v resnici narekujejo vedenje med rjuhami. Zagotovo drži prepričanje je, da so škorpijoni in levi po svoji naravi bolj seksualni kot druga znamenja zodiaka, vendar je raziskava pokazala, da ne eno ne drugo znamenje ne spada med tista, ki so nagnjena k varanju. Tako velja v letu 2016 za najbolj prešuštno znamenje med vsemi vodnar s kar 11,6 odstotka svetovne varajoče populacije, ki za svoje flirtanje in spletno iskanje ljubimcev uporablja stran Victoria Milan. Rezultat niti ni presenetljiv, saj so vodnarji znani po svoji nepredvidljivosti, včasih celo perverznosti. Drugo znamenje, ki se je pripravljeno hitro spustiti v vročo afero, sta ribi, med katerimi jih v svetovnem merilu kar 11,5 odstotka vara svoje partnerje. Znamenje je sicer znano po svoji temni plati – ribe znajo biti zelo skrivnostne, hkrati pa zlahka izgubijo zanimanje ter se začnejo ozirati drugam. Kot bi pričakovali od njihove karizmatične in privlačne osebnosti, ki očara in pritegne mnoge ljudi, ovni zasedajo tretje mesto z 11 odstotki članov. Po drugi strani pa so se za najzvestejše med vsemi astrološkimi znamenji izkazali strelci, ki so tudi sicer znani po svoji iskrenosti in neposrednosti. Morda za konec le še star pregovor, ki, kot pravijo stare vraže, drži kot pribito – kar počnete v zadnjih dneh starega leta, naj bi bil kazalo, kaj vam prinaša novo leto.