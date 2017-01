V Veliki Britaniji je glede na raziskavo večina, 30 odstotkov, varajočih žensk stara od 25 do 29 let, v drugih državah pa se ženske za varanje odločijo pozneje. V Španiji se večinoma spustijo v afero med 40. in 44. letom starosti, na Madžarskem pa med 45. in 49. letom.

Med države z najdaljšim obdobjem pred odločitvijo za afero po poroki spadajo Slovenija, Avstrija, Poljska, Slovaška, Češka in Madžarska. V Sloveniji je povprečna starost žensk pri poroki 29,7 leta, od afere pa jih v povprečju loči 6,2 leta, kar pomeni, da se varanje začne okoli 35,9 leta.

V Avstriji se ženske poročajo pri povprečno 29,8 leta starosti, v prvo afero pa se spustijo 7,8 leta pozneje. Na Poljskem do poroke pride pri 26,7 leta, do afere pa 8,6 leta pozneje, medtem ko se na Slovaškem večina žensk poroči pri 28,1 leta, varati pa začne 8,7 leta pozneje.

Češke ženske se navadno poročijo pri 28,7 leta in afero začnejo 10,3 leta pozneje, na Madžarskem pa se poročijo pri 29,3 leta in do afere čakajo 15,2 leta, tako da začnejo varati šele pri 44 letih in pol, kar je najdaljše obdobje med poroko in varanjem na svetu.

»Ne glede na razloge, zaradi katerih se posamezne ženske odločijo za afero, se jim pri tem v osrednji Evropi zagotovo ne mudi,« je podatke komentiral Sigurd Vedal, ustanovitelj Victorie Milan.