Predvsem na Primorskem in delu Notranjske bo po napovedih Arsa do sobote zjutraj krajevno ob močnejših nalivih lahko zapadlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Na teh območjih je zato tudi možen porast hudourniških vodotokov.

Močnejše padavine z nalivi danes čez dan in v noči na soboto lahko povzročijo tudi hitre poraste in manjša razlivanja rek. To velja za južni in deloma osrednji del države ter Vipavsko, opozarja Arso na svoji spletni strani.

Hitri porasti in razlivanja rek so po napovedi meteorologov verjetnejša v porečjih reke Reke in Ljubljanice. Ljubljanica se bo namreč predvidoma zvečer in v noči na soboto ponovno razlila na najbolj izpostavljeni območjih Ljubljanskega barja. Njen pretok bo po napovedih Arsa v soboto še postopno naraščal.

Zaradi izdatnejših padavin so na jugozahodu verjetne tudi motnje v prometu ter pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Poleg tega so možni tudi zemeljski plazovi.

Arso zato svetuje, naj ljudje iz nižjih prostorov in kleti umaknejo hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti ter izklopijo elektriko, plin in vodovod. Svetujejo tudi spremljanje trenda vodostaja ter meteoroloških in hidroloških obvestil in opozoril.

Tudi gladina morja bo v soboto od 5. do 7. ure povišana. Pri tem lahko morje poplavi najnižje izpostavljene dele obale v višini okoli 10 centimetrov, še piše na spletni strani Arsa.

Dež se bo namreč danes čez dan okrepil in od zahoda razširil nad večji del Slovenije, do sobotnega jutra pa bo po napovedih Arsa večinoma ponehal, najkasneje na severozahodu. V soboto dopoldne se bo nato na zahodu in v višjih legah delno razjasnilo, drugod se bo večinoma zadrževala nizka oblačnost. V nedeljo bo povečini suho, na zahodu in v hribih bo tudi delno jasno.