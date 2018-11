Ob morju bo pihal jugo, ki bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, ob morju, na Goriškem in v vzhodni Sloveniji do 19 stopinj Celzija.

Ponoči bo dež ponehal. Zjutraj bo v severnih in severovzhodnih krajih delno jasno in ponekod po nižinah megleno. Drugod bo že oblačno, na jugozahodu bo začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14 stopinj Celzija.

V petek dopoldne se bo pooblačilo tudi v severni in severovzhodni Sloveniji in dež se bo od jugozahoda čez dan postopno razširil nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, ob morju in na Goriškem do okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bo dež ponehal. V soboto se bo na zahodu in v višjih legah delno razjasnilo, drugod bo ostalo pretežno oblačno. V nedeljo bo v zahodni Sloveniji ter v hribih delno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno in povečini suho.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se bliža našim krajem. Z južnimi vetrovi priteka k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo padavine od zahoda zajele vse sosednje pokrajine, ob morju bodo tudi nevihte. Suho in delno jasno vreme bo ostalo v vzhodni Avstriji, vzhodni Hrvaški in na Madžarskem. V Istri in Kvarnerju bo pihal jugo, ki se bo popoldne obračal v jugozahodnik. V petek zjutraj bo od jugozahoda spet začelo deževati. Popoldne bo dež od juga zajel večino sosednjih pokrajin. Ob severnem Jadranu bo občasno pihal jugo.