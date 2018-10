Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu in ob morju do 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno, v vzhodni Sloveniji sprva še delno jasno. V zahodni Sloveniji bo pričelo deževati že dopoldne, popoldne se bo dež širil proti vzhodu. Do večera bo v severovzhodnih krajih suho vreme. Ob morju bo pihal jugo, ki bo do večera ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek bo dež ponehal. Zjutraj bo delno jasno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan se bo znova pooblačilo, pričelo bo deževati, na severovzhodu šele popoldne. V soboto bo v zahodni Sloveniji delno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno in povečini suho.

Vremenska slika: Nad Alpami in Balkanom je prehodno nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad zahodnim Sredozemljem nastaja nov ciklon, ki bo jutri dosegel naše kraje. Pred njim doteka k nam s šibkim jugozahodnim vetrom nekoliko toplejši in manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo predvsem v sosednjih pokrajinah Italije. Jutri čez dan bodo padavine od zahoda zajele vse sosednje države, ob morju bodo tudi nevihte. Suho in delno jasno vreme bo ostalo v vzhodni Avstriji na Madžarskem.