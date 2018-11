Neurja z močnim vetrom so v preteklih dneh v Sloveniji znova lomila drevesa, odkrivala strehe in zalivala kleti. Burno vremensko dogajanje so spremljali vetrovi, ki so na različnih koncih države presegli sto kilometrov na uro. Najmočnejši sunek so po sicer še nepopolnih podatkih Agencije RS za okolje (Arso) izmerili na Kredarici (161 kilometrov na uro), trimestne številke pa so dosegali tudi vetrovi na Ratitovcu, Slavniku, Krvavcu, Nanosu in Uršlji gori. Meteorologi ocenjujejo, da se takšna vremenska situacija zgodi morda enkrat na leto. V Bovcu so tako 16. novembra 2002 namer