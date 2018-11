Hokejisti v poklicni severnoameriški ligi NHL ne poznajo počitka. Na delu je bila tudi vodilna ekipa Toronto Maple Leafs. Kanadčani so doživeli hud udarec, ko so izvedeli, da bo moral prvi strelec moštva Auston Matthews zaradi poškodbe leve rame prisilno počivati vsaj štiri tedne. Slaba novica je očitno slabo vplivala na njegove soigralce, ki so proti Calgary Flames izgubili z 1:3.

Enaindvajsetletni ameriški zvezdnik, ki je to sezono na enajstih tekmah dosegel deset golov in šest podaj, je tako na seznamu poškodovanih. Matthews je dejal, da mu ne bo treba na operacijo in da gre za podobno poškodbo, kot jo je staknil februarja in zaradi katere je izustil deset tekem. Če se bo Matthews vrnil na led čez štiri tedne, bo izpustil 12 tekem. »Uspelo nam je sestaviti dobrih 60 minut. Ves večer smo bili boljše moštvo, prvi smo prihajali do ploščka, dobivali smo medsebojne dvoboje,« je po tekmi dejal Elias Lindholm, ki je z osmimi goli prvi strelec Calgaryja. V Torontu sta Sean Monahan in Elias Lindholm zadela v razmaku 55 sekund proti koncu zadnje tretjine, gostje pa so z zmago prekinili črni niz treh zaporednih porazov. Lindholm in Monahan sta goloma dodala vsak še po eno podajo, Michael Frolik pa je z zadetkom v prazno mrežo zapečatil končni izid tekme. Vratar Mike Smith je zbral 24 obramb. Edini gol za Toronto je dosegel Nazem Kadri, ki je odigral svojo 500. tekmo v ligi NHL, domači vratar Frederik Andersen pa je zaustavil 31 strelov.

Zanimivo je bilo tudi na nekaterih drugih tekmah. V zahodni konferenci je Vancouver v domači dvorani gostil Chicago Blackhawks in se veselil zmage s 4:2. Dvakrat se je med strelce vpisal 22-letni Jake Virtanen, vratar Jacob Markstrom je zbral 24 obramb, enako kot tudi gostujoči vratar Corey Crawford. Vodilna ekipa vzhodne konference Tampa Bay pa je na domačem ledu zanesljivo premagala New Jersey z 8:3. Zasedba s Floride je dosegla osmo zmago v sezoni, v Areni Amalie pa je blestel Brayden Point, ki je dosegel gol in prispeval kar štiri podaje.

Calgary je šele v podaljšku z golom Johnnyja Gaudreauja zlomil odpor Buffala, New York Rangers pa so po kazenskih strelih zmagali v San Joseju. Tekma v Kaliforniji je bila izjemno izenačena, San Jose pa si je podaljšek izboril 1,3 sekunde pred koncem rednega dela, ko je v polno zadel Čeh Tomaš Hertl. V podaljšku ni bilo golov, v hokejski »loteriji« pa so se zmage veselili gostje, edini gol je v tretji seriji dosegel Kevin Shattenkirk. Boston je bil v gosteh boljši od Caroline s 3:2. Slovaški vratar Jaroslav Halak je zbral 42 obramb. Med vidnejšimi posamezniki dvoboja je bil tudi napadalec Caroline Sebastian Aho, ki je ponovil dosežka slovitega Wayna Gretzkyja iz sezone 1982/83 in Kena Linsemana iz sezone 1985/86, ki sta na uvodnih 12 tekmah prispevala vsaj po eno asistenco na tekmo. Aho je v tej sezoni zbral že 17 točk (štiri gole in 13 podaj), trenutno najbolj učinkovit igralec lige NHL pa je Finec Mikko Rantanen (Colorado) z 21 točkami (pet golov in 16 podaj). maš