Braydon Coburn in Nikita Kučerov sta dosegla po dva gola, Yanni Gourde pa je prispeval tri asistence. V ligi NHL je bilo sicer na sporedu še deset tekem. Calgary je šele v podaljšku z golom Johnnyja Gaudreauja zlomil odpor Buffala, New York Rangers so po kazenskih strelih zmagali v San Joseju. Tekma v Kaliforniji je bila izjemno izenačena, San Jose pa si je podaljšek izboril 1,3 sekunde pred koncem rednega dela, ko je v polno zadel Čeh Tomaš Hertl. V podaljšku ni bilo golov, v hokejski "loteriji" pa so se zmage veselili Rangerji, edini gol je v tretji seriji dosegel Kevin Shattenkirk.

Pittsburgh je na domačem ledu klonil proti New York Islanders s 3:6. Za Otočane je dva gola dosegel Jordan Eberle, medtem ko je prvi zvezdnik pingvinov Sydney Crosby zabil svoj šesti gol na zadnjih štirih tekmah.

Aho ponovil dosežek velikega Gretzkyja Boston je bil v gosteh boljši od Caroline s 3:2. Pri Kosmatincih sta se izkazala dvakratni strelec Brad Marchand in slovaški vratar Jaroslav Halak z 42 obrambami. Med vidnejšimi posamezniki dvoboja je bil tudi napadalec Caroline Sebastian Aho, ki je ponovil dosežka slovitega Wayna Gretzkyja iz sezone 1982/83 in Kena Linsemana iz sezone 1985/86, ki sta na uvodnih dvanajstih tekmah prispevala vsaj po eno asistenco na tekmo. Los Angeles Anžeta Kopitarja bo na veliko sceno stopil 2. novembra, ko bo gostil Philadelphio. Kalifornijska zasedba je trenutno na zadnjem mestu v zahodni konferenci, na dosedanjih tekmah je dosegla le tri zmage in doživela osem porazov.