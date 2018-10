#video Vegas izgubil drugič zapored, McGinn junak Caroline

Hokejisti Vegas Golden Knights, ki so se lani kot novinci v severnoameriški ligi NHL prebili vse do velikega finala, so tokrat v domači dvorani v Vegasu gostili Tampa Bay Lightning. Potem ko so minulo domačo tekmo po kazenskih strelih proti Vancouvru izgubili z 2:3, so tokrat proti Tampi z istim izidom klonili že po rednem delu.