Znanost za vse: sifon

Prebral sem novico, da smo te dni izmerili izredno visok zračni tlak. Ta je bil 1040 milibarov. Mnogokrat je v vremenskih napovedih zapisano: smo v območju visokega zračnega tlaka. Ali pa: zračni tlak občutno pada. Včasih je to opisano s plitvim ciklonom ali pa z anticiklonom. Normalen zračni tlak je 1013 mbarov, visok tlak je 1020 mbarov in več, nizek pa je pod 1010 mbari. Visok zračni tlak po navadi napoveduje obdobje lepega vremena in pri nas takrat pihajo severni ter vzhodni vetrovi, na morju pa maestral in burja – ljudje so dobre volje in prijazni; nizek zračni tlak pa kaže na slabo vreme in ga nakazujejo predvsem južni vetrovi, jugo ali široko – ljudje so slabe volje, zlovoljni, vozniki na cestah so nestrpni. To se kajpak izrazito opazi pri starejših ljudeh.