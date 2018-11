Letošnji ljubljanski maraton je poleg tekaških presežkov zaznamoval razočarani predsednik Borut Pahor, ki je na svojem instagram profilu z žalostjo sporočil, da mu ni uspelo izboljšati svojega najboljšega rezultata izpred dveh let, ko je polovičko pretekel v uri in šestinštiridesetih minutah. Letos je tekel šest minut dlje in na priljubljenem družabnem omrežju nazadnje razmišljal, kako si je predstavljal, da bo z leti boljši, kakor je z leti boljše vino. K slabši kondiciji je morda prispeval z družabnostmi prenatrpan urnik. Ta je med drugim vključeval obisk enega od dveh koncertov Noči Modrijanov, ki sta se prejšnji teden odvila v celjski dvorani Zlatorog. Zvezdniška narodnozabavna zasedba Modrijani, ki se rada spogleduje z urbanimi glasbenimi žanri, je tokrat temeljila na domoljubnem konceptu z naslovom »Tu smo doma«, v sporočilu za javnost pa so se podrobneje pohvalili z najrazličnejšimi merskimi enotami menda še nikoli tako spektakularnega odra. »Oder letošnje Noči je bil zagotovo presežnik v zgodovini prireditev v Sloveniji. Velik je bil skupno kar 900 kvadratnih metrov, sestavljenih iz devetih prizorišč na osmih nivojih. Scena na njem je bila zgrajena iz 110 kubičnih metrov lesa, ki jih je v Celje pripeljalo pet vlačilcev. Dogajanje na njem je spremljalo 250 luči, 60 mikrofonov, 180 kvadratnih metrov ekranov in 10 kamer. Ustvariti takšno kuliso prireditve v samo nekaj dneh je pravi mali gradbeni podvig,« sporočajo Modrijani, ki so oder spremenili v »Slovenijo v malem« in se osredotočili na arhitekturne posebnosti posameznih pokrajin. Na odru so se jim pridružili mnogi popularni izvajalci – v prvi vrsti Jan Plestenjak in Challe Salle, a tudi Poskočni muzikanti, Nina Pušlar, Nika Zorjan in brata BQL.

Marjanu Šarcu ni do objemov, Predin nikamor brez cekarja Eminentnejše kulturnike so slavili v Mariboru na Borštnikovem srečanju, kjer so z Borštnikovim prstanom za življenjsko delo počastili dramskega igralca Janeza Škofa. Prišli so ustrezni politični funkcionarji – poleg novega kulturnega ministra Dejana Prešička tudi aktualni zunanji minister Miro Cerar in seveda predsednik vlade, sicer po izobrazbi tudi sam dramski igralec Marjan Šarec. Premier se je fotografskim objektivom prijazno nasmihal, nekoliko manj naklonjen pa je bil skupinskemu objemanju s svojimi ministri in nagrajencem. Še eno kulturno priznanje, nagrado Franeta Milčinskega Ježka, so prejšnji teden za življenjsko delo podelili Juriju Součku, za leto 2018 pa Zoranu Predinu, ki se je ob tej priložnosti pogovarjal z revijo Zarja. Pravi, da je utrujen. Ne od dela, temveč od »vseh neumnosti na svetu« – med drugim človeške kratkovidnosti, plastike v morju, prekarnega dela, pa še od nacionalizma, turbokapitalizma, fašizma in seveda rasizma. A Predin se ne da in se kot optimist proti omenjenim grozotam bori vsak dan. Kako? Komunicira s sorodnimi dušami na različnih področjih, tako na glasbenem kot literarnem in družabnem. Proti plastiki pa vendarle bolj konkretno – v trgovini recimo ne dovoli, da bi mu stvari zložili v plastične vrečke, ampak izključno v slamnati cekar.

Tomi Meglič potrebuje nov hladilnik, svečarji poslujejo brez žensk Nekoliko bolj obvladljive tegobe premaguje Predinov glasbeni kolega, roker Tomi Meglič iz Siddharte. Reviji Zvezde je zaupal, da je dosledno redoljuben in zato »nikoli, prav nikoli« ne gre od doma, ne da bi prej postlal posteljo. Občutljiv je tudi za postavitev živil v hladilniku, saj jih želi imeti urejene tako, da jih najde tudi v temi. Medtem ko Meglič premaguje vsakodnevne izzive, ki jih prinaša življenje brez osvetljenega hladilnika, so zaradi ekoloških pobud vse manj priljubljena ob prazniku mrtvih osvetljena pokopališča. Da je gonja proti svečam v plastičnih embalažah šla predaleč, nepresenetljivo menijo predstavniki podjetja Svečarstvo Jurković, kjer izdelajo tisoč sveč v petnajstih minutah oziroma pet milijonov na leto, z njimi pa so prazničnim dnem primerno klepetali pri reviji Suzy. Nagrobne sveče sploh niso tako problematične, zatrjuje direktor svečarske proizvodnje David Jurković, predstavljajo namreč samo dva odstotka vseh odpadkov in se jih torej »po nepotrebnem blati«. »Ob prižiganju sveč se spomnimo na svoje prednike, kar ima ob današnjem tempu življenja tudi skoraj terapevtski učinek in bi bilo – ne zaradi posla – škoda, da se običaj ne prenese na mlajše generacije.« Res neomajnim ekologom sicer ponujajo sveče v ekoloških papirnatih embalažah, pri poslu pa se vsa leta držijo osnovnega pravila – nikoli vanj na vpletajo svojih soprog oziroma žensk na splošno.