Sodelavci, poslovni partnerji in drugi medijski obrazi Pro Plusa so se prejšnji teden lepo oblečeni podružili v Železniškem muzeju, kjer so pozdravili novo televizijsko sezono na Pop TV. Na tako imenovani Pop Promenadi so naznanili, da bodo na sporedu še naprej poročila in druge oddaje, ki jih že poznamo – Peter Poles bo izpolnjeval želje v oddaji Dan najlepših sanj, igralca Tadej Pišek in Lara Komar nadaljujeta razburkano plovbo po Reki ljubezni, namesto plešočih estradnikov pa bomo to sezono spet izbirali nadarjene izvajalce v šovu Slovenija ima talent. Med žirante so ponovno uvrstili v tovrstnih oddajah zdaj že nepogrešljivega Lada Bizovičarja, ki ga reportažni novinarji tudi tokrat niso nadlegovali z vprašanji o zasebnem življenju oziroma novi očetovski vlogi.

Jan Plestenjak se primerja s suhimi drvi, skrbi ga feminizem Svoja intimna razmišljanja o odnosih med spoloma, družbi in smislu življenja na splošno raznovrstnim medijem medtem intenzivno podaja Jan Plestenjak, ki trenutno promovira prihajajoči album, koncert v Stožicah in seveda že pred meseci napovedano skladbo Povej mi, kaj bi rada. Na tem mestu smo o skladbi že večkrat pisali, ta teden pa je tudi uradno zunaj in zdaj končno vemo, o čem govori. V videospotu se Plestenjak delno druži z mlado črnolasko na zabavi, delno s črno kobilo na ranču in delno z viskijem v dnevni sobi, besedilo skladbe pa razkriva, da ga obremenjuje predvsem razlika v letih. »Povej mi, kaj bi rada, da ljubim te, kot da si prva, in zagorim kot suha drva, tako si še mlada« in »ti ne boš me razumela, da je moj prijatelj strah, šla boš stran in jaz ostal bom tu kot prah«, je le nekaj verzov v aktualni popevki, polni srce parajočih prispodob o strahovih moškega v srednjih letih. »Jan ni nikoli skrival, da njegovo pozornost večkrat ukradejo mlade in brhke lepotice, tokrat pa se pevec sprašuje, ali ni premlada zanj,« pišejo v Lady, reviji Suzy pa je razložil, da je naslov skladbe pravzaprav trik, saj ženske pogosto ne vedo, kaj bi rade. Časniku Svet24 je zaupal, da se ga najhitreje osvoji »z ognjevitostjo, žarom, s sokom v vsakem trenutku, ki ga ženska izvaja z gibi in intelektom«, odbijajo pa ga vse, ki izrazijo kakšno »moško karakteristiko«. Dodaja, da je sodobni feminizem kastriral moške, razmišlja pa tudi širše. »Še ko je bila cerkvena inkvizicija, ni bilo takšnega nadzora, kot je danes. Pa kljub vsemu govorimo, kako je družba svobodna. Ni svobodne družbe,« se jezi.

Bebek nima težav z mlajšimi,če mu rodijo sina Manj težav z mlajšimi ima bošnjaški pevec Željko Bebek. Že desetletja je srečen s svojo trideset let mlajšo soprogo Ružico, pišejo v Zarji. Spoznala sta se, ko je prišla pri osemnajstih na koncert njegove bivše skupine Bijelo dugme. Njeni starši sprva niso bili navdušeni, a mislila sta resno in Ružica ga je o poroki prepričala z zagotovilom, da mu bo rodila sina, kar se je nazadnje tudi zgodilo. O vsakdanjem življenju rokenrol zvezdnika smo izvedeli še, da ne kadi več, pred koncertom za živce spije kozarček viskija, njegov edini vsakodnevni greh pa je »kozarec vina, ki včasih postane steklenica«. Starejši moški s svojim živahnim temperamentom navdušujejo tudi novinarje Suzy, kjer so pohvalili našega kolega z Nedeljskega DnevnikaToneta Fornezzija - Tofa. Čudi jih, kako »čil in poskočen« je pri 84 letih, predvsem pa to, da še vedno dela kot terenski novinar. Na prvi šolski dan je anketiral starše na eni od ljubljanskih osnovnih šol, o varnosti šolarjev pa je klepetal tudi s policisti in je zato mlajšim kolegom lahko za zgled. »Vsak je mlad, star pa ne,« v tematsko sorodnem intervjuju za revijo Ona Plus medtem ugotavlja zdaj že nekdanja direktorica Televizije Slovenija Ljerka Bizilj. Stavi na dostojno staranje, redno se sprehaja in naznanja, da se skupaj s Slavkom Bobovnikom z nacionalke dokončno poslavljata decembra. Nove izzive mora menda poiskati, dokler je še vitalna.

Vasilij Žbogar ne ve, zakaj gre v politiko, Zlatko z brezplačno vodo Nova zanimanja medtem razvija jadralec Vasilij Žbogar, ki v Lady ponosno, četudi »nenadno in popolnoma nepričakovano« naznanja, da vstopa v politiko. Sicer še ne ve, kaj bi v politiki rad počel, je pa član gibanja Ponosni na Izolo. Bolj državotvorno medtem nastopata raper Zlatko in vokalistka Nuška Drašček. Po naročilu Slovenske turistične organizacije sta v okviru blagovne znamke I feel Slovenia pripravila moderno odo Sloveniji z naslovom Domovini, ki najbrž cilja na mlajše poslušalstvo. »Moja domovina, paše mi tvoja bližina, čutim, obkroža me toplina, ti si ena in edina,« v nasprotju z vznemirjenimi megapodjetniki, ki jim ne dišijo davki, trenutno doživlja Slovenijo Zlatko in ljudem obenem zagotavlja, da ne potrebujejo denarja, saj imajo lepo naravo. »Revni kralji držijo v lasti si gradove, bogati narod stoletja uživa tvoje slapove,« nas tolaži Zlatko oziroma hvali ustavni člen, ki prepoveduje vsaj privatizacijo vode.