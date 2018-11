Preden pa si preberete, kaj za pripravo potrebujete in kako ga tudi pripravite, pa še nekaj luštnih idej za priloge. Saj veste, kaj pravijo: včasih je priloga pomembnejša od glavne jedi!

Super ideje za super priloge (ki niso le pečen krompir!):

•Korenčkovi štruklji

•Španski krompir s pečeno koruzo

•Kremast zelenjavni pire iz gomolja zelene

•Kremni krompirjev pire z zelenjavo

•Polentne palčke

•Brokolijev riž s porom in sušenimi paradižniki

Kruhov narastek postrezite s solato ali pa k glavni jedi po lastni izbiri.

Pred video posnetkom priprave, pa še nekaj ključnih nasvetov za pripravo kruhovega narastka:

•Uporabite kateri koli kruh namesto koruznega, lahko tudi nekaj dni star in že malo suh

•Uporabite lahko katero koli čebulo, lahko tudi mlado ali pa rjavo ali belo.

•Narastek je lahko čudovita priloga h kateri koli jedi (na primer k pečenki ali pa golažu), lahko pa je z veliko skledo solate tudi samostojen obrok.

•Narastek se enostavno tudi pogreje – pogrejte ga pokritega v pečici na 160°C v približno desetih minutah ali pa na ponvici z malo olja ali masla.

•Pomembno je, da kruh najprej namakate v mleku, potem pa dodate dovolj jajc – tako bo narastek na noter sočen, po pečenju pa na vrhu lepo hrustljav.

Za še lažjo pripravo pa si poglejte še video priprave.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/

PRIPRAVA

Kruh natrgajte na koščke. Prelijte jih s toplim mlekom in pustite, da se kruh namoči.

V ponvi segrejte 2 žlici olja in na segretem zmehčajte na rezinice narezano čebulo. Čebuli dodajte še malo soli, popra in nariban česen in še malo popecite. Kruhove koščke prenesite v skledo, dodajte malenkost ohlajeno čebulo, razžvrkljani jajci ter peteršilj in dobro premešajte.

Zmes stresite v namaščen pekač, nato pa ga pokrijte z alu folijo in pecite 15 minut v pečici, ogreti na 180°C. Nato pekač odkrijte in pecite še približno 15 minut, da se vrh narastka lepo pozlati. Postrezite kot samostojno jed z veliko skledo solate ali pa poleg glavne jedi po lastni izbiri.