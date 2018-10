Preden si pogledate, kako to jed pripraviti, pa si poglejte nekaj idej za pripravo jedi iz cvetače.

Še nekaj pomembnih informacij o današnjem receptu:

• Namesto jušne osnove lahko uporabite tudi vrelo vodo in zelenjavno kocko.

• Namesto timijana in peteršilja lahko uporabite le timijan ali le peteršilj. Lahko pa uporabite tudi svež pehtran ali pa meto.

• Pripravite lahko tudi bolj razkošno gobovo omako in omaki dodate še sladko smetano in parmezan.

• Cvetačni zrezek je najboljši svež, prav tako pa tudi gobova omaka.

• Če jeste meso, lahko današnjo jed postrežete tudi s pečenim zrezkom ali ražnjiči.

• Vegetarijanci ali vegani pa lahko to jed postrežete s pire krompirjem ali pa pirejem iz gomoljne zelene.

• Preostanek cvetače lahko zamrznete in uporabite v kakšnem drugem receptu

Za lažjo predstavo, kako pripraviti cvetačni zrezek, pa si vsekakor oglejte video priprave.

Pa dober tek!

RECEPT

Sestavine za 4 cvetačne zrezke:

• 1/2 cvetače

• 2 žlici olja

• 1 žlica limoninega soka

• ½ žličke timijana

• ½ žličke čebule v prahu

• 1 strok česna

• ½ žličke soli

• ¼ žličke popra

Sestavine za gobovo omako:

• 1 žlica olja

• 500 g gob

• 1 žlica svežega timijana

• 2 žlici svežega peteršilja

• 5 žlic (polnozrnate) moke

• 5 dcl jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne kocke)

• 2 mladi čebulici (ali 1/2 majhne rjave čebula)

• sol

• poper

• ½ žličke limonine lupinice

Najprej pripravite cvetačne zrezke. Cvetači odstranite zelenje, nato pa jo narežite na štiri kose (kako, si poglejte v videu!).

Zrezke umijte, odcedite in pobrišite s kuhinjsko brisačo. Skupaj zmešajte olje, limonin sok, timijan, nariban strok česna, čebulo v prahu, poper in sol in premešajte, nato pa z zmesjo namažite zrezka.

Pecite približno 30 minut na 200°C, vmes zrezka enkrat previdno obrnite.

Nato pripravite omako. Na segreto olje vrzite narezano mlado čebulo, nato pa še česen. Ko se mlada čebula zmehča, dodajte gobe in kuhajte, da se zmehčajo, spustijo vodo in da se voda pokuha. Dodajte moko in dobro premešajte. Nato dolijte jušno osnovo, dobro premešajte ter dodajte še timijan, peteršilj, limonino lupinico in poper. Kuhajte približno 10 minut, da se omaka zgosti.

Na krožnik servirajte zrezek, ga prelijte z omako ter potresite s peteršiljem in takoj postrezite.