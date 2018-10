Odbor ministrov Sveta Evrope je priporočila sprejel minulo sredo, so danes sporočili iz te panevropske organizacije s sedežem v Strasbourgu. Gre za redno ocenjevanje, kako države izpolnjujejo zaveze iz Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin.

Svet Evrope v resoluciji Slovenijo poziva k takojšnjemu ukrepanju na treh področjih; dve priporočili se nanašata na področje zaščite romske populacije, eno pa na področje boja proti sovražnemu govoru.

Glede slednjega Svet Evrope predlaga okrepitev prizadevanj v boju proti sovražnemu govoru, zlasti z okrepitvijo odzivnosti pravosodja. Okrepiti bi bilo treba usposobljenost policije, tožilcev in sodnikov na področju boja proti sovražnemu govoru in zagotoviti učinkovito preiskavo, kazenski pregon in kaznovanje storilcev. Rasistični motivi pri kaznivem dejanju bi morali vedno šteti za oteževalno okoliščino. Okrepiti je treba tudi ozaveščenost javnosti o sredstvih, ki so na voljo v tem boju, so zapisali.