Kot je uvodoma spomnila povezovalka okrogle mize Eva Gračanin, termina sovražni govor slovenska zakonodaja ne pozna. Ustava v 63. členu med drugim govori o prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti, nestrpnosti, nasilju in vojni. Kazenski zakonik pa v 297. členu določa, da je javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti kaznivo. Na drugi strani je definicija sovražnega govora Sveta Evrope širša: med drugim ga označuje kot vsako obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali upravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti.

Razprava na temo sovražnega govora se je v zadnjih letih po ugotovitvah direktorice Mirovnega inštituta Neže Kogovšek Šalamon zreducirala na razmerje med sovražnim govorom in svobodo izražanja. Situacija je v Sloveniji po njenih navedbah podobna ameriški ureditvi, kjer je sankcioniran samo tisti govor, ki predstavlja takojšnjo in neposredno nevarnost za javni red in mir, ki torej že ima neke posledice, kot so izgredi in napadi.

»Najbolj zaskrbljujoče je, da se je sovražni govor v družbi normaliziral, ljudje se vse manj oglašajo in to obsojajo, ker je tega toliko. Javnost je vse bolj pasivna. Preprosto moramo vsi prevzeti delež odgovornosti in na to stalno opozarjati,« je pridal Andrej Motl, koordinator prijavne točke Spletno oko, kjer že 11 let zbirajo prijave sovražnega govora.