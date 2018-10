Reševalci so razbitine in predmete z letala našli v morju pri Karawangu v pokrajini Zahodna Java, okoli 70 kilometrov zahodno od Džakarte, so sporočile oblasti. Med drugim so našli uničene telefone in raztrgane torbe, prikazujejo na Twitterju objavljene fotografije. Predmete je našla posadka ladje državnega naftnega podjetja Pertamina.

BREAKING No survivors after Lion Air #JT610 Boeing 737 MAX 8 crash in Indonesia – search and rescue agency confirms https://t.co/ool6YOS0fnpic.twitter.com/pKs7w641yz — AIRLIVE (@airlivenet) October 29, 2018

Domnevajo sicer, da je trup letala na morskem dnu na globini 35 metrov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na letalu, ki je bilo namenjeno Pangkal Pinang na otočju Bangka-Belitung, je bilo 181 potnikov in sedem članov posadke. Nesreče verjetno ni preživel nihče.

Po podatkih podjetja za letalsko navigacijo AirNav je letalo stik s kontrolo letenja izgubilo 13 minut po vzletu z mednarodnega letališča Soekarno-Hatta v Džakarti ob 6.20 po lokalnem času (0.20 po srednjeevropskem). Pristati bi moralo eno uro kasneje.