Ob pristajanju na letališču v mikronezijskem Chuuku je Boeing 737-800 strmoglavil v laguno, vseh 36 potnikov in enajst članov posadke pa je (brez hujših poškodb) na varnem. »Za kakšnih 140 metrov je zgrešilo pristajalno stezo in strmoglavilo v laguno,« je za Reuters pojasnil direktor letališča Chuuk Jimmy Emilio. »Ne vemo, kaj se je zgodilo, so pa vseh 47 oseb na krovu rešili. Letalo se sedaj počasi potaplja,« je še dodal.

Potnike in člane posadke so odpeljali v bolnišnico, kjer jih je osem ostalo na zdravljenju. Štirje imajo polomljenih nekaj kosti, ostali pa so lažje poškodovani. »Mislil sem, da je bil pristanek samo malo bolj trd. Potem sem ob strani letala videl luknjo, skozi katero je vdirala voda,« je v videu, objavljenem na spletni strani Pacific Daily News povedal potnik Bill Jaynes. »Uf, to pa se ne bi smelo zgoditi, sem si mislil,« se je čudil in dodal, da je voda v kabini potnikom do prihoda reševalcev segala že do pasu.

Eden od morebitnih vzrokov bi lahko bilo slabo vreme. Iz letalske družbe so namreč sporočili, da je bilo v času nesreče vreme »zelo slabo, močno je deževalo, vidljivost pa je bila zmanjšana«. Kaj natančno se je dogajalo med ponesrečenim pristankom, pa bodo raziskali preiskovalci z Nove Gvineje, ki bodo kmalu odpotovali na kraj strmoglavljenja.

Boeing 737-800 bi moral imeti pred poletom iz mikronezijskega otoka Pohnpei v prestolnico Papue Nove Gvineje, Port Moresby, postanek na Chuuku, ki je najbolj poseljeno mesto Mikronezije.