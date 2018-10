Zagrad je majhna dolenjska vasica, ki na prvi pogled ni nič drugačna od stotine drugih. A ko se obiskovalec spusti po makadamski poti od gasilskega doma proti nekdanji vaški gmajni, se zdi, da se je znašel v nekem drugem času. V dolini Goriškega potoka se razprostira Zagraški log, kjer so se pred stoletjem ali več ob tamkajšnjem studencu ter ob perišču in koritu pisale marsikatere zgodbe. Nato pa se je log začel zaraščati. A domačinom ni bilo vseeno, zato so pred dobrimi 20 leti združili moči in ga začeli urejati. V njem je danes park avtohtonih drevesnic, grmovnic in kamnin, označenih z ličnimi kamnitimi ploščami, sredi parka pa 300 let stara, s slamo krita Rangusova hiša.

Učilnica v naravi Kot pravijo v Škocjanu, je park prava učilnica v naravi. Toda po besedah župana Jožeta Kaplerja je bilo vsebin vendarle premalo za sedem hektarjev veliko območje, ki je pred dvema letoma v celoti prešlo v last občine. »Ker smo podeželska in kmetijsko naravnana občina, smo iskali temu primerne programe, ki bodo občanom blizu. Zato smo se odločili za idejo domačih zeliščarjev, da bi uredili zeliščarski center jugovzhodne Slovenije.« Občina se je projekta lotila skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Zagrad, Turističnim društvom Zagrad, Sončkom – društvom za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine ter podjetjem BB-Bajt. »Zeliščarskega centra ne moreš postaviti kar kjer koli, ampak le tam, kjer že rastejo zelišča,« dodaja zeliščarka Damjana Pirc, mimogrede na travniku utrga črno deteljo in pojasni njene zdravilne učinke. »Veliko ljudi se danes vrača k naravi. Veliko ljudi se pri kakšni 'rožici' tudi zmoti. Mnogi pa ne vedo, da je marsikatera rastlina zdravilna le, če jo uporabiš na točno določen način, sicer lahko celo škodi.«

Oskrbovanci Sončka bodo skrbeli za zelišča V teh dneh člani gasilskega in turističnega društva zbijajo deske za visoke grede, približno tri hektarje območja pa so že očistili varovanci Sončka, ki bodo pridelovali zelišča in pomagali skrbeti za center. Občina bo obnovila tudi objekt ob vhodu v park in v njem uredila pakirnico, laboratorij, prodajalno in informacijsko točko ter prostor za razne delavnice in izobraževanja. Za naložbo, ocenjeno na 160.000 evrov, so na razpisu Evropskega sklada za razvoj podeželja pridobili 38.000 evrov.