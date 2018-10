»V zvezi z vprašanjem izročitve; posamezniki so savdski državljani. Pridržani so v Savdski Arabiji, preiskava teče v Savdski Arabiji in tudi kazensko preganjani bodo bo v Savdski Arabiji,« je na regionalnem obrambnem forumu v Bahrajnu danes dejal Džubeir.

Ob tem je savdski zunanji minister izrazil tudi zaupanje v trdnost odnosov med Rijadom in Washingtonom kljub »medijski histeriji« v zvezi z umorom Hašokdžija.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v petek pozval k izročitvi 18 savdskih državljanov, ki so po navedbah oblasti vpleteni v umor Hašodžija, kritika savdskih oblasti, ki so ga ubili 2. oktobra.

Savdski generalni tožilec naj bi sicer v okviru preiskave umora novinarja v nedeljo pripotoval na pogovore v Istanbul, kjer se bo srečal z glavnim turškim tožilcem.

Ameriški obrambni minister James Mattis je sicer na forumu v Bahrajnu v zvezi z umorom Hašokdžija danes poudaril, da ZDA ne bodo tolerirale tovrstnih neusmiljenih dejanj. »Vsaka država, ki se ne drži mednarodnih norm in vladavine prava, spodkopava regionalno stabilnost v času, ko jo najbolj potrebujemo,« je menil.

Ameriški State Department je zaradi umora Hašokdžija že odvzel vizume oziroma jih v prihodnje ne bodo izdali 21 državljanom Savdske Arabije. Mattis pa je napovedal nove ukrepe. »Spoštovali bomo našo dvojno obvezo, ki jo je izpostavil že državni sekretar (Mike) Pompeo, in sicer zaščititi Ameriko in zagotoviti, da bodo odgovorni za ta umor odgovarjali,« je povedal. »Naš državni sekretar je že preklical vizume in bo sprejel dodatne ukrepe.«