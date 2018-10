Princ Mohamed bin Salman, ki velja za pravega vladarja konservativne arabske kraljevine, je obljubil, da bodo odgovorni za ta zločin kaznovani in na koncu bo zmagala pravica.

"Ta zločin je zelo boleč za vse Savdijce. In boleč in gnusen je za vse ljudi na svetu," je dejal princ v prvem javnem komentarju umora novinarja na savdskem konzulatu v Istanbulu.

Po njegovih besedah so številne strani poskušale izkoristiti incident, da bi sprle Savdsko Arabijo in Turčijo. "Rad bi jim sporočil: To jim ne bo uspelo, dokler bo savdskemu kralju ime Salman in prestolonasledniku Mohamed bin Salman in dokler se bo turški predsednik pisal Erdogan."

V Rijadu se je v torek začela tridnevna mednarodna investicijska konferenca, ki naj bi kraljevini pomagala premostiti odvisnost od prihodkov od nafte. Dogodek poteka v senci mednarodnega ogorčenja zaradi umora savdskega novinarja.

Zaradi incidenta so številni visoki gostje udeležbo odpovedali, med njima ameriški finančni minister Steven Mnuchin in direktorica Mednarodnega finančnega sklada Christine Lagarde. Udeležbo je odpovedalo tudi več gospodarskih voditeljev, med njimi šef nemškega Siemensa Joe Kaeser ter predsednika uprave bank JP Morgan in HSBC John Flint in Jamie Dimon.

Kljub temu se na konferenci sklepajo milijardni posli. Organizatorji so v torek sporočili, da je bilo podpisanih 12 dogovorov, vrednih več kot 50 milijard dolarjev, na področjih nafte, plina in infrastrukture.

Hašokdži je izginil 2. oktobra na savdskem konzulatu v Istanbulu in kasneje se je izkazalo, da je bil tam umorjen. Rijad je po velikem mednarodnem pritisku to priznal šele tri tedne kasneje.