Do savdskih oblasti kritični novinar je bil ubit 2. oktobra po vstopu v savdski konzulat v Istanbulu, kamor je prišel urejat dokumente za svojo poroko. Rijad je v četrtek na podlagi dokazov, ki mu jih je posredovala Turčija, priznal, da je šlo pri 59-letniku očitno za načrtovani umor, potem ko je šele v soboto priznal, da je ta bil ubit.

Turčija je doslej zbrala izjave 38 zaposlenih na savdskem konzulatu v Istanbulu, peterico še namerava zaslišati, turški mediji pa so doslej razkrili več grozljivih podrobnosti v zvezi z umorom, poročajo tuje tiskovne agencije Erdogan, ki doslej za umor Hašokdžija ni neposredno obtožil savdske vlade, je na srečanju svoje stranke AKP danes povedal, da se bo glavni savdski tožilec srečal z glavnim turškim tožilcem. Razkril je še, da je Turčija že delila dokaze z več državami, tudi s Savdsko Arabijo, in dodal, da jih ima še več. »Ne gre za to, da ne bi imeli več informacij ali dokumentov. Imamo jih. Jutri je nov dan,« je dejal.