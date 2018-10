Latvija je kvalifikacije začela s porazom proti Sloveniji v Mariboru z 21:27, prav tako pa tudi njena baltska soseda Estonija, ki je na gostovanju v Sittardu proti Nizozemski izgubila s 25:35. Slovenija je do sredinega dvoboja v Lukni dvakrat premagala Latvijo s skupno razliko v golih +28 (39:28 in 37:20 v kvalifikacijah za EP 2016 na Poljskem), prav tako pa ima dve zmagi tudi proti Estoncem s skupno razliko +29. V kvalifikacijah za EP 2000 na Hrvaškem je v Talinu zmagala s 33:18 (to je najvišji poraz Estoncev v zgodovini reprezentančnega rokometa, tekmo si je ogledalo le 120 ljudi), v Kopru pa s 34:20.

Selektor Veselin Vujović je že pred današnjim zgodnjim jutranjim odhodom iz Zreč z avtobusom do Dunaja in nato z letalom prek Varšave do Talina sklenil, katera dva igralca bo tokrat – proti Latviji sta bila na tribunah Urban Lesjak in Jaka Malus – pustil v domovini. Že pred začetkom priprav je bilo dogovorjeno, da bo Urh Kastelic branil proti Latviji in nato zaradi poroke svoje sestre dvojčice izpustil gostovanje v Estoniji, po tekmi v Mariboru je zbolel vratar Lesjak, a je odpotoval v Talin, poleg Kastelica pa v Estoniji ne bo Gregorja Ocvirka (namesto njega Malus). Ker ni bilo novih poškodb med desnimi zunanjimi igralci, ni bilo treba naknadno klicati Vida Kavtičnika, ki je v ponedeljek dobil injekcijo v koleno in je nato moral prisilno mirovati 72 ur.

»Estonija je vsaj na papirju najslabša reprezentanca v skupini, zato v poštev pride le naša zmaga. Ne smemo si dovoliti presenečenja, kajti vsak drug scenarij razen osvojitve dveh točk bi bil katastrofa. Verjamem, da so se fantje marsikaj naučili s tekme proti Latviji in da bo predvsem pristop resnejši kot v Mariboru,« se nadeja Veselin Vujović. Poleg 202 centimetra visokega in 112 kilogramov težkega levega zunanjega igralca Maita Patraila, soigralca Urbana Lesjaka in Nejca Cehteta pri nemškem Hannovru, ki proti Nizozemcem ni igral, je slovenskim ljubiteljem rokometa med reprezentanti Estonije najbolj znan Andris Celminš, 22-letni desni zunanji igralec Maribora Branika.

Mario Šoštarič, v reprezentanci eden štirih članov madžarskega Picka iz Szegeda (še Gaber, Bombač in Henigman), je Latviji nasul pet golov in je bil skupaj z Blažem Jancem prvi strelec gostiteljev v Mariboru. »Čeprav smo absolutni favoriti v skupini, to ne pomeni, da lahko kogar koli podcenjujemo. Tekma priti Latviji je bila težja od pričakovanj, tekmeci so se na nas dobro pripravili, na trenutke celo pretiravali z grobostjo. Za zmago smo se morali zelo potruditi. Proti Estoniji, ki naj bi bila še slabša od Latvije, je cilj jasen – zmaga, visoka zmaga. Seveda pa moramo v vseh elementih igre in pristopu pokazati več kot v Mariboru,« se zaveda desnokrilni igralec Mario Šoštarič.