Krimovke se iz Koprivnice vračajo bržčas kar dobre volje, saj je dolgo kazalo, da bodo ostale brez točke. Bile so sicer večinoma enakovredne tekmicam, a zapravile številne priložnosti, ob koncu pa iztržile neodločen izid. Tako imajo po treh krogih v skupini tako kot Podravka po zmago, neodločen izid in poraz.

Ljubljančanke so bile večji del prvega polčasa enakovreden tekmec gostiteljicam. Krimovke pa so po 17. minuti imele slabo obdobje, v katerem so Hrvatice prek Marie Holesove najprej povedle z 9:7, v 20. minuti je Ana Turk zadela za 10:7, v 21. pa Karina Ježikava že za 11:7. Gostjam je uspelo do konca polčasa razliko prepoloviti, v 28. minuti je Olga Perederij zadela celo samo za gol zaostanka (12:13).

Uvod drugega dela ni bil dobre ne za eno ne za drugo ekipo, šele po šestih minutah in 20 sekundah so zadele domačinke za vodstvo s 16:13. Toda slovenske prvakinje so se spet hitro vrnile, imele tudi priložnost za izenačenje, a se jim je to vztrajno izmikalo.