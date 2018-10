Po dveh odigranih krogih v skupini C imajo slovenske in hrvaške prvakinje povsem enak izkupiček – po eno zmago in poraz. Oboje so izgubile proti Györu (Krim s kar 23:39, Podravka s 27:33) in oboje so premagale Thüringer (Slovenke doma s 27:20, Hrvatice na gostovanju z 28:26). Povsem enak je tudi izkupiček z dveh pripravljalnih tekem pred začetkom letošnje sezone: na memorialu Vinka Kandije na Kodeljevm so bile uspešnejše Ljubljančanke s 33:28, na domačem memorialu Josipa Samardžije pa Koprivničanke s 30:26.

Podravka, prvakinja Evrope v sezoni 1995/96 in podprvakinja sezono prej, se je v glavni del letošnjega tekmovanja – po treh letih – uvrstila s kvalifikacijskim turnirjem, ki ga je septembra gostila v dvorani Frana Galovića v Koprivnici. V polfinalu so Hrvatice zlahka premagale turško ekipo Muratpaša (35:22), v velikem finalu pa z minimalno razliko favorizirano romunsko Craiovo (22:21). V ekipi 24-kratnih prvakinj Hrvaške (brez naslova so ostale le v letih 2004 in 2014) je pet tujk, glavno orožje pa je odlična zunanja linija, ki jo sestavljajo Rusinji Natalija Čigirinova (srednja zunanja) in Alena Ihneva (leva zunanja) ter Belorusinja Karina Ježikava (desna zunanja). Na uvodnih tekmah proti Thüringerju in Györu je trojica dosegla kar 32 od skupno 55 Podravkinih golov oziroma več kot 58 odstotkov.

Toda ne glede na to je največji zvezdnik ekipe – glavni trener. Gre za nekdanjega legendarnega rokometaša in reprezentanta Zlatana Saračevića, za katerega pa je Podravka (vodil je tudi Zagreb in bil pomočnik v moški reprezentanci Hrvaške), ki jo je prevzel letos poleti, prvi ženski klub v trenerski karieri. Njegov stanovski kolega, Krimov trener Uroš Bregar, je moral zaradi viroze izpustiti tradicionalno četrtkovo druženje z novinarji v Stožicah, vendar naj bi bil (tako kot tudi delno poškodovane igralke Nina Zulić, Polona Barič in Aneja Beganović) pripravljeni za današnji obračun v dvorani v Koprivnici, ki sprejme skoraj 2400 gledalcev.

Zaradi odsotnosti glavnega trenerja Uroša Bregarja se je s sedmo silo pred gostovanjem pri naših južnih sosedah družila njegova pomočnica in trenerka vratark Branka Jovanović. »Za tekmo s Podravko se pripravljamo tako kot na vse druge. V ekipi imamo kar nekaj težav, toda za tekmo bomo vsi nared. Podravka se je od naše prve medsebojne tekme na Kodeljevem precej dvignila in izboljšala. Ima izjemne posameznice in odlične menjave na klopi, zato nas v Koprivnici čaka zelo težko delo. Toda mi se moramo osredotočiti samo nase in na našo igro, ključ do morebitne zmage pa bo predvsem igra v obrambi,« meni Branka Jovanović, ki je bila štiri leta vratarka Krima, s katerim je leta 2001 osvojila tudi naslov prvaka Evrope. Proti nekdanjemu klubu bo danes zaigrala tudi 26-letna Hrvatica Dora Krsnik iz Zagreba, ki je po treh letih igranja za Podravko pred začetkom letošnje sezone prestopila h Krimu.