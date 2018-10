Več kot 4000 občank in občanov se je odločilo, da bodo do začetka leta 2020 skupaj shujšali za 100.000 kilogramov. Projekt že beleži tehtne uspehe: Maria Teresa Rodriguez je bila marca težka 82 kilogramov. »Zdaj jih tehtnica pokaže 70,« je ponosna 55-letna Španka. Vsak dan je poldrugo uro telesno aktivna, »ob petkih pa hodim spet plesat, ker me noge ne bolijo več«. »Ljudje so v 21. stoletju pozabili, da je njihovo telo ustvarjeno za tek,« razloži 63-letni zdravnik Carlos Piñeiro, idejni oče občinske diete. Županstvo gališkega mesteca je podprlo njegovo shujševalno zamisel, s katero naj bi občane prepričal v bolj zdrav življenjski slog. Galicija je regija z največjim deležem debelih ljudi v Španiji. Od 40.000 prebivalcev Naróna jih ima približno 9000 preveliko telesno težo, 3000 pa jih boleha za debelostjo. Gališka kuhinja je znana po svojih velikih porcijah. »V Španiji pravimo, da lahko prašiča poješ od rilca do repa,« je za Spiegel Online dejal nekdanji žerjavist Conrado Vilela Villamar, ki sodeluje v dietnem podvigu. »Najprej sem se odrekel drobovini, potrebušini in narezkom.« V projekt se je vključilo tudi 18 restavracij, ki so v svoje jedilnike vključile zdrave jedi. »Sol sem nadomestil z algami, maslo pa z oljčnim oljem,« je razložil gostinec Diego Platas. Ker odrasli težko spremenijo svoje življenjske navade, je zdravnik Piñeiro v program vključil tudi otroke. Učenci šole Jorge Juan imajo vsak dan na voljo uro športa, med odmorom se smejo sprehajati po mestni promenadi. Za zgled jim služi učiteljica María José Cazorla – letos je shujšala že za 14 kilogramov.