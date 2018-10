Osemintridesetletna televizijska voditeljica in šest let starejši filmski igralec in pevec sta svojo ljubezen skrivala pred svetom štiri leta, saj ju je skrbel odziv judovskih in arabskih »pravovercev«. Lucy, izraelska Arabka, ki tekoče govori hebrejsko in je postala prepoznavna kot prva arabska poročevalka ter voditeljica poročil na eni od glavnih izraelskih televizij, Kanalu 10, ter prav tako arabsko govoreči Jud Tzachi Halevy, dobitnik izraelskega filmskega oskarja, sta imela prav. Po njuni sicer zasebni poročni slovesnosti se je nanju vsul plaz kritik z ortodoksnega judovskega krila. Notranji minister in vodja desničarske stranke Shas Arye Deri je njuno zvezo označil za grožnjo Judom in judovski državi ter dejal, da »bolečina asimilacije najeda judovsko ljudstvo«. Priznal je, da gre za zasebno zadevo mladoporočencev, vendar jo je kot ortodoksni rabin relativiziral s pojasnilom, da je »osebno proti takšnim stvarem, ker moramo zaščititi judovstvo«. Pri tem je opozoril na probleme njunih morebitnih otrok, saj za Jude priznavajo le tiste, ki jih rodi judovska mati, in pri tem Aharishevi delno odprl vrata, če se vključi v proces spreobrnitve iz svoje muslimanske v judovsko vero. Oren Hazen, poslanec desničarskega Likuda premierja Benjamina Netanjahuja, je ob podobnem »povabilu« arabski voditeljici dejal, da ne obtožuje Lucy Aharish, »ki je zapeljala judovsko dušo in preprečuje, da bi naslednja generacija nadaljevala judovski rod«, ampak Halevyja, ki se je predal asimilaciji. Za protiutež so vendarle reagirali tudi liberalni politiki in mediji. »Čestitke in vso srečo čudovitemu paru,« je tvitnila laburistična poslanka Shelly Yachimovich, njen kolega Stav Shafir pa je zapisal, da Lucy Aharish bolje razume, kaj pomeni biti Jud, od vseh tistih, ki pošiljajo »ogabne, rasistične tvite«. »Nadomestite besedo 'judovski' z 'nemški' in dobili boste nacistično rasistično doktrino,« je v kolumni za Haaretz ob Hazenovih tvitih opozoril tudi Yossi Verter.