Ryan Cortez, 46-letnik iz bližjega Des Allemansa, je namreč s krajo poštnih znamk prišel do mastnega zaslužka, ki je nato izpuhtel v zrak zaradi njegove igralniške zasvojenosti. Kraja drobnih nalepk za pisma mu je šla dobro od rok vsaj že od leta 2011, ne da bi v OIG karkoli posumili, čeprav so zdaj objavili, da je poštni službi ZDA (USPS) izmaknil kar 630.000 dolarjev. Corteza sta tako »zašpecala« eBay in PayPal, prek katerih je znamke ponujal v prodajo in pobiral plačila, po vsej verjetnosti pa je mednarodnega spletnega prodajalca in posrednika plačil zmotil zavidljiv letošnji enomesečni poletni promet z znamkami v vrednosti kar 58.000 dolarjev. Kakorkoli že, vroča sled je poštne inšpektorje popeljala tudi do kazina Harrah v New Orleansu in do podatka, da je Cortez tam od leta 2011 izgubil skoraj 700.000 dolarjev, od tega samo lani več kot 220.000, ob letni plači, ki je tedaj znašala trikrat manj oziroma 77.818 dolarjev. Očitno pa vseh igralniških izgub ni mogel pokriti niti z znamkami, ki so mu jih po naročilu dostavljali v neverjetnih količinah, ne da bi v USPS opazili njihove fiktivne zaloge v kennerski poslovalnici. Preiskava je nakazala tudi poneverbo več tisoč dolarjev v njegovi domači minoritski cerkvi v Des Allemansu.