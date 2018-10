Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je najprej izrazil sožalje novinarjevi družini in poudaril, da je bila skupina, ki je umor »načrtovala in izvedla« obveščena o Hašokdžijevi lokaciji dan pred njegovo smrtjo. Trije Savdijci naj bi po njegovih besedah dan pred novinarjevim umorom prečesali gozdove v bližini konzulata in okolici Carigrada. V umor naj bi bile po njegovih besedah vpleteni dve savdski skupini, skupno pa naj bi v »operaciji« sodelovalo petnajst ljudi.

Sporočil je, da turške oblasti razmišljajo o diplomatskih ukrepih v zvezi z umorom. Poudaril je namreč, da je Hašokdžijeva smrt mednarodni dogodek in da morajo Savdijci v zvezi z njo odgovoriti na veliko vprašanj. Med njimi, zakaj je bila petnajstčlanska skupina sploh v Turčiji, zakaj konzulat ni bil takoj po dogodku odprt za preiskave, zakaj so po dogodku postregli s toliko nasprotujočimi si izjavami in kdo je lokalni pomagač, ki se je znebil novinarjevega trupla? Po njegovih besedah imajo turške varnostne službe dokaze, da je bil umor načrtovan dogodek.

Erdogan je sporočil tudi, da sta s savdskim kraljem sprejela odločitev o ustanovitvi posebne skupine, ki naj bi že začela z delom. Ob tem je poudaril, da savdskemu kralju Salmanu v popolnosti zaupa, kljub temu pa stremi k neodvisni preiskavi.

Danes na spletu nov posnetek Erdogan je že včeraj napovedal, da bo Turčija danes razkrila vse, kar ve o smrti savdskega novinarja Džamala Hašokdžija, ki je bil ubit 2. oktobra v savdskem konzulatu v Carigradu. Kot smo poročali, je Riad potrdil, da je bil novinar zares umorjen. Med spodletelim zaslišanjem naj bi ga zadavili, truplo zavili v preprogo in odpeljali v neznano. Agencija Reuters je medtem poročala, da naj bi operacijo vodil osebni pomočnik kronskega princa Savd Al Katami, in to kar iz Riada po skype povezavi. Včeraj je CNN objavil video posnetek nadzornih kamer, na katerem je viden moški, oblečen v Hašokdžijeva oblačila, na sebi ima tudi umetne brke in očala, ko koraka skozi zadnja vrata konzulata. Posnetek naj bi bil posnet po Hašokdžijevi smrti, CNN pa ga je pridobil s strani turških oblasti, ki preiskujejo dogodek. Danes pa je turška televizija A Habar objavila nov posnetek, na katerem naj bi bila razvidna skupina treh zaposlenih na savdskem konzulatu v Carigradu, kako zažiga dokumente, le dan po tem, ko je v konzulat vstopil Hašokdži in se iz njega ni več vrnil živ.