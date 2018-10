Viri so posnetek označil kot »nepremagljiv«, ki bi lahko okrepil pritisk na ZDA, da od Riada zahteva odgovornost za umor znanega kritika Savdske Arabije.

Kmalu po umoru novinarja 2. oktobra so turški mediji navajali uradnike, ki so povedali, da imajo zvočni posnetek zaslišanja Hašokdžija in njegove smrti. Podrobneje o vsebini niso govorili, niti o tem, kje so ga dobili. Turški mediji sicer skoraj vsakodnevno objavljajo podatke, ki curljajo o preiskavi in podrobnosti o domnevnih posnetkih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Da je direktorica Cie poslušala posnetek, je v sredo poročal že turški časnik Sabah, sedaj pa sta to potrdila še Washington Post, za katerega je pisal umorjeni novinar, pa tudi agencija Reuters, navaja britanski BBC. Uradna Ankara poročil še ni komentirala.

Turški provladni mediji so že v sredo poročali, da so turški obveščevalci s Haspelovo delili vse informacije o umoru savdskega novinarja, tudi video in zvočne posnetke.