Tina Buh, konservatorka-restavratorka v Narodni galeriji: Ohranjanje umetnin za zanamce

V Narodni galeriji so v torek odprli razstavo Skrivnosti dolgega življenja – Pot umetnin od restavratorskega ateljeja do razstave, s tem pa žaromete usmerili na poklic, ki je v ozadju, a izjemno pomemben, da se umetnine rešijo pred propadom. Soavtorica tokratne razstave Tina Buh je specialistka za restavriranje in konserviranje različnih likovnih del na papirju, to so lahko grafični listi, risbe, skice, skrbi tudi za stare fotografije in negative. V Narodni galeriji imajo še tri ateljeje – za kiparstvo, za slike in za preiskave, kjer med drugim opravljajo multispektralno analizo umetnin.