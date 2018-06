Po ocenah direktorice Narodne galerije dr. Barbare Jaki in njenih sodelavcev se je na odprtje obsežne retrospektivne razstave o delu in življenju slovenske slikarke Ivane Kobilca zlilo gotovo kakšnih tisoč ljudi, saj je pošlo kar 1800 zloženk od 3000 natisnjenih. »Dejansko je to velik projekt za našo galerijo, najpomembnejši v našem jubilejnem letu. Zelo veliko je bilo pogovorov z zasebnimi lastniki, sploh z iskanjem slik, za katerimi so se sledi izgubile, ker so se bodisi prodajale bodisi dedovale – in zato smo z novo evidenco opravili veliko delo. Zasebniki se zavedajo pomena razstave za vzpostavitev Kobilce kot naše najodličnejše umetnice, vsaj kar se konca 19. in začetka 20. stoletja tiče.« Zadnja velika razstava s prikazom njene ustvarjalnosti je bila v Narodni galeriji leta 1979.

Primerljiva z največjimi »V primerjavah z drugimi realisti, predvsem realisti druge generacije, pa tudi z evropsko sceno v tistem času ugotavljamo, da je bila dejansko umetnica visoke kakovosti in jo lahko postavimo ob bok marsikateremu od francoskih ali nemških meščanskih realistov, naturalistov, sploh njena dela, slikana v naravi,« ugotavlja direktorica. Njeni najbolj cenjeni sliki Pomlad in Kofetarica sta tudi najbolj priljubljeni sliki v njihovi galeriji. V devetih dvoranah prvega nadstropja novega krila galerije je zdaj na ogled 123 njenih del iz vseh življenjskih in ustvarjalnih etap, ob bok pa sta soavtorja razstave Jure Mikuž in Mateja Krapež s sodelavci postavila še 24 del njenih sodobnikov – dela Jurija Šubica, Ferda Vesela, Antona Ažbeta in Jožefa Petkovška. Med razstavljenimi slikarkinimi deli je 29 slik, ki so sploh prvič na ogled javnosti, še 44 del pa je prav tako nepoznanih, ki jih doslej še niso reproducirali. Skupaj so sicer evidentirali 332 njenih del (menda se je na odprtju našlo še nekaj »novih« lastnikov, zato se bo seznam še daljšal) ter še 584 dokumentov, med katerimi so recimo izjemno zanimiva in doslej nepoznana zasebna pisma, ki jih je umetnica iz tujine pisala domačim. Prav ta pisma so na več mestih osvežila njeno biografijo. Denimo dejstvo, da na slovitem pariškem Salonu ni razstavljala dvakrat, ampak trikrat, natančneje je zdaj dokumentirano tudi njeno berlinsko in sarajevsko ustvarjalno obdobje.