V čudovitem naravnem okolju jim bodo kar na prostem na ogled velike povečave slik iz Narodne galerije. Razstava, ki bo potekala od marca do februarja naslednje leto, bo vsak mesec obsežnejša, saj bodo izbrane galerijske slike, katerih vsebina in nastanek sta povezana z večno lepoto in pomenljivostjo cvetja in žensk, v park postavljali postopoma. Prve tri slike bodo predstavljene že marca, vsak nadaljnji mesec pa bodo dodali tri nove umetnine. Arboretum bo živ in živahen galerijski prostor, ki bo skozi različne letne čase spreminjal razpoloženja podobam iz Narodne galerije, so prepričani predstavniki obeh ustanov. Poskrbeli bodo tudi za vrsto spremljevalnih dogodkov. Med drugim pripravljajo dve strokovni vodenji Sprehod s kustosom, otroški delavnici Risanje in izdelovanje cvetlic iz papirja ter Izdelovanje cvetlične girlande ter delavnico za odrasle Slikarska delavnica. Spremljevalni dogodki bodo brezplačni, plačati pa bo treba vstopnino v park, ki bo v času skupnega projekta 20 odstotkov cenejša tako v parku kot Narodni galeriji.