Postanite riba in potem prava ženska

V vse bolj razkošni domači ponudbi delavnic in seminarjev, na katerih odpravljamo blokade za uspeh, krepimo mišice denarnic, prebujamo boginje v sebi in odpiramo pot razsvetljenstvu na različnih področjih življenja, smo zadnje dni zasledili še takšno v obliki vodne telovadbe. Ne gre za še eno monotono vodno aerobiko, temveč za učenje plavalne tehnike morskih deklic in s tem razumevanja ženske energije. Delavnico »Odkrivanje ženstvenosti preko morskih deklic« prireja za to specializirana vaditeljica, ki nastopa pod vzdevkom Morska deklica Arabella in vas bo, kot rečeno, naučila odkrivanja ženstvenosti, a tudi blokad, potencialov in boljše samopodobe. A preden odkrijete in odpravite blokade, si morate zablokirati noge – pred plavanjem si boste namreč na spodnji del telesa namestili plavalni ribji rep, kakršnega imajo sirene. Štirinajsturna delavnica, kjer boste poleg izčrpavajoče telovadbe odkrivali predvsem globočine lastnih potencialov ženstvenosti, je na voljo za 150 evrov, v ceno pa je všteta tudi izposoja plavalnega repa. Tiste, ki se želijo v morska dekleta preoblačiti pogosteje, ga lahko kupijo na Arabellinem facebook profilu in tam postane jasno, da so morske deklice resen posel. Tečaji morskih deklic se odvijajo redno in poleti tudi v morju, privrženke se skupaj dobivajo na čistilnih akcijah in na specializiranih plavalnih tekmovanjih, Arabello pa lahko najamete celo za otroške zabave oziroma vam za 25 evrov izdela osebno numerološko analizo.