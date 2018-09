Posamezniki in različne organizacije si izbirajo različne načine podajanja svojih prepričanj. Eni pridigajo, drugi lepijo nalepke. Med slednje sodijo živaloljubci, ki so pogosto skoordinirani v globalnih akcijah. Pravzaprav v več globalnih akcijah. Ena izmed njih je končno pljusknila tudi k nam. Gre za akcijo lepljenja nalepk na prometne znake stop. K temu dodajo prozorno nalepko, ki skupaj z znakom tvori kričav slogan Stop Eating Animals (Nehajte jesti živali). Nalepke lahko kupite na spletu, odvisno od organizacije jih ponujajo za od 0,70 do 1,50 evra za komad, imajo pa tudi posebne darilne pakete in pakete za valentinovo. Oglašujejo jih kot »nalepka veganskega aktivizma, za prave ljubitelje živali. Kjer je nasilje nad živalmi normalno, moramo izobraževati.« Seveda je to najbolje narediti v cestnem križišču. Nekateri spletni prodajalci sicer opozarjajo, da nalepk ne smete lepiti na prometne znake, a poanta vse akcije je ravno v tem, da se jih nalepi na prometne znake stop. Tako kot je lepo umeščena nalepka na prometnem znaku v ljubljanskem trgovskem središču, ki ima še dodano vrednost, saj je ob njej tudi znak za obvezno smer. V veganstvo seveda. Problemov s temi nalepkami je več. O prvem, ali lahko vse posiljujejo z veganstvom, tu ne bi razpravljali. Pač pa bi le opozorili, da je po 5. členu zakona o cestah prepovedano poškodovanje, zakrivanje ali sprememba cestne signalizacije, za kar je predpisana globa od 1000 evrov naprej. A za pravice živali se seveda lahko tudi krši zakon.