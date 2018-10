Avstrijski zrak v steklenici

Kupovanja vode v plastenkah smo se že dodobra navadili, tako da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bomo enako začeli početi z zrakom. Če smo se pred leti še zgražali, ko so zrak, zapakiran v plastenke, začeli prodajati Japonci, zdaj lahko obračamo oči, ker se je trend preselil v precej manj pozidano Evropo. Zrak so v bombice, ki so približno tako velike kot litrska steklenica in jih spremlja maska za dihanje, nabirali v Avstriji, vendar pa ne gre za običajen zrak, ampak »čisto avstrijsko naravo«, ki so jo ulovili v regiji gora in jezer Hallstattu in ji nadeli ime hallstattska sapica. Glede na ceno bi bolj kot sapico pričakovali sapo, saj manjša doza, ki vsebuje 80 vzdihljajev, stane 14,99 evra, kar je 20 centov na vdih, večja, iz katere lahko sapico vdihnete 120-krat, pa 17,99, kar nanese 15 centov na vdih. Marketinška menedžerka Barbara, ki oblečena v narodno nošo nastopa v promocijskem videu hallstattske sapice (Hasllstatt Breeze) in bolj kot na tržno strokovnjakinjo spominja na otroško junakinjo Heidi, obljublja, da bo čisti gorski zrak pregnal izčrpanost, utrujenost in glavobol, dodatni opis pa napoveduje celo boljše mentalno zdravje, krepitev imunskega sistema in hitrejšo rehabilitacijo. Tega, da se je bolje, ceneje in enostavneje fizično odpraviti v hribe ali že na manjšo goro, ki jih je tako na Avstrijskem kot na Slovenskem za nešteto vdihov, seveda ne omenja nihče.