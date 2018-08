Potem se je na ulici enega izmed slovenskih krajev pojavil plakat za rajanje s superjunaki. Otroci so ga nemudoma zaznali, kako da ne – na njem so princese za deklice in Spiderman za fantke, vse skupaj pa povezuje vila Eksena, prepoznavni lik Izobraževalnega centra Eksena, ki je glavni organizator prireditve in ki je slovenski javnosti najbolj znan po akciji Stop obrekovanje. Ena od maksim teorije Eksene je, da »postani takšen, kot bi rad bil«, kar je gotovo hvalevredno načelo. A se zatakne ob superjunake, princese in napihljiv grad v obliki risanke Madagaskar, ki ga ponujajo otrokom ob zaključku počitnic. Vsi otroci bi bili radi princese in superjunaki. Naj bo rajanje še tako pozitivno in naj otroci ob tem še tako uživajo, gre vendarle le za cirkus sodobnega potrošniškega časa, ki namesto bradatih žensk prodaja princese, namesto čarodejev pa superjunake v trikojih.