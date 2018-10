Moški pogosteje kot ženske zbolevajo za rakom, pri njih se ta bolezen tudi pogosteje konča s smrtnim izidom kot pri ženskah. Del razlogov za to stanje lahko pripišemo dejstvu, da moški zdravi prehrani in zdravemu načinu življenja posvečajo manj pozornosti kot ženske. Zato je geslo letošnje akcije Pravi moški, s katero ozaveščajo javnost o rakih pri moških ter o tem, kaj lahko naredijo, da bodo zmanjšali tveganje bolezni, posvečeno prehrani: Z zdravjem začnem na krožniku!.

Dolgoročni cilj projekta Pravi moški, ki so ga pred tremi leti zastavili pri Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, je, da se pri moških zmanjša obolevnost za rakom in da jih to bolezen čim več preživi, je povedala Ana Žličar, predsednica društva. Projektu so se kot partnerji pridružili ministrstvo za zdravje, ki projekt sofinancira, Onkološki inštitut Ljubljana, fakulteta za šport in drugi. V zadnjem letu so ozaveščevalne dejavnosti usmerili predvsem v organizacije, kjer je veliko moških, na primer pri gasilski in planinski zvezi, v policiji, na železnici… Moške spodbujajo k temu, da se začnejo uravnoteženo prehranjevati in redno gibati, saj se bodo tako bolje počutili v svoji koži in življenje zajemali s polno žlico, je povedala Žličarjeva.

Prehrana povezana s tretjino rakov Skoraj polovico vseh rakavih bolezni bi lahko preprečili z zdravim življenjskim slogom, rednim sodelovanjem v presejalnih programih za raka in tudi z življenjem v manj onesnaženem okolju. Samo z ustreznejšo prehrano bi se lahko izognili tudi do 30 odstotkom bolezni raka, je spomnila Mojca Gobec z ministrstva za zdravje. Vemo pa tudi, da je še veliko možnosti, da pri moških izboljšamo njihove navade in življenjski slog. Tako podatki, ki jih zbirajo pri NIJZ, kažejo, da je pri nas debelih več moških kot žensk, njihov delež pa še narašča in je debelih že petina moških. Moški tudi prednjačijo pri nezdravih prehranjevalnih navadah: pogosteje kot ženske izpuščajo zajtrk, redne obroke, pogosteje se prehranjujejo zunaj doma, dosoljujejo hrano…, je našteval Matej Gregorič z NIJZ. Pri nas se nezdravo prehranjuje vsak drugi odrasli, pri čemer moški spet prednjačijo pred ženskami. Najslabše se prehranjujejo mlajši moški, ki imajo nižje prihodke in so manj izobraženi. Vse to kaže, da se priporočila o zdravem življenjskem slogu moških dotaknejo manj kot žensk. Nada Rotovnik Kozjek, strokovnjakinja za klinično prehrano, pa je opozorila, da bi morali ljudje javnozdravstvena priporočila predvsem znati prilagoditi glede na svoje potrebe: tako bi morala biti vsakodnevna prehrana prilagojena njihovi starosti, telesni aktivnosti, spremembam v sestavi njihovega telesa in presnovnemu stanju. Prehrana, ki jo potrebuje kronični bolnik, se namreč razlikuje od tiste, ki jo potrebuje zdrav človek. Če se ukvarjamo s športom, pa moramo imeti dovolj energije za gibanje in potrebujemo več sladkorja in soli, ki ju sicer v prehrani omejujemo. Hrana mora biti tudi v veselje in si ne gre odrekati vsakega priboljška. Kozjek-Rotovnikova odsvetuje vsakršne diete, za katere ni medicinskega razloga, saj te ljudi silijo v enolično prehrano. Nasploh je kritična do koncepta hujšanja, primernejši je pristop, da se pri neustrezno hranjenih ljudeh zniža neugodna telesna masa. Žal pa je znanja o klinični prehrani in njeni implementaciji v zdrav življenjski slog v Sloveniji zelo malo, ugotavlja.

Najpogostejši moški raki Najpogostejša rakava bolezen pri moških je rak prostate, sledijo mu neagresivni kožni raki, rak pljuč ter rak debelega črevesa in danke. Poleg raka prostate, ki je zelo razširjen (leta 2015 je zbolelo 1600 moških), moški zbolevajo še za dvema povsem moškima rakoma, ki pa sta veliko redkejša: za sicer zelo dobro ozdravljivim rakom mod je leta 2015 zbolelo 155 moških, za rakom penisa pa 18 moških. Rak postaja ena najpogostejših sodobnih bolezni in je pri moških v Sloveniji na prvem mestu vzroka smrti, pred srčno-žilnimi obolenji. V prihodnje bo raka še več. »Eden od dveh moških, rojenih leta 2015, lahko pričakuje, da bo do 75. leta starosti zbolel za rakom,« je bila jasna onkologinja Janka Čarman. Moškim kot preventivo pred »moškimi« raki strokovnjaki priporočajo zdrav življenjski slog, skrb za intimno higieno, da imajo stalne spolne partnerice in partnerje, da ne kadijo ter redno samopregledovanje mod. lo