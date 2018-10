Ta teden je program za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora začel že četrti krog slikanja v mobilni enoti v Litiji, ki stoji pri Zdravstvenem domu Litija. Do sredine decembra bodo na mamografijo povabili okoli 2000 žensk med 50. in 69. letom starosti iz občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Zadnji krog slikanja žensk je potekal pred dvema letoma, ko so med avgustom in oktobrom 2016 povabili 1997 žensk. Udeležba povabljenih žensk je bila 74-odstotna, opravili pa so 1497 mamografij. Od vseh slikanih žensk so jih 49 napotili na nadaljnjo obravnavo na Onkološki inštitut v Ljubljani, pri 11 ženskah so odkrili raka dojk.

»V programu Dora odkrivamo majhne, klinično netipne rake. Mamografija je dokazano najustreznejša diagnostična metoda odkrivanja majhnih rakov, in če je rak odkrit na začetni stopnji, je zdravljenje manj agresivno in uspešnejše. Zato ženske, storite korak za svoje zdravje in se odzovite na vabilo programa Dora ter tako izkoristite svojo pravico do presejanja, ki vam jo zagotavlja država,« je pozvala ženske odgovorna radiologinja v programu Dora mag. Kristijana Hertl.

Visoka udeležba pred dvema letoma kaže na dobro ozaveščenost žensk s tega območja in na dobre izkušnje s programom Dora v preteklosti. Nekatere ženske iz občin Litija in Šmartno pri Litiji so namreč letos vabljene že v četrti krog presejalnega slikanja.

Program Dora je od aprila letos dostopen vsem slovenskim ženskam med 50. in 69. letom. Deluje po visokih evropskih smernicah kakovosti. Za presejalno mamografijo v programu Dora ženske ne potrebujejo napotnic, pregled je brezplačen. Prijazni sodelavci sprejmejo žensko ob naročeni uri, brez čakanja. Slikanje opravijo posebej za program Dora izobraženi radiološki inženirji. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika radiologa, rezultati so hitri, da ženska ni izpostavljena predolgemu čakanju. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko povabijo na dodatne preiskave na Onkološki inštitut v Ljubljano, kjer poteka tudi zdravljenje morebitnega raka dojke. Udeležba žensk v programu je pogoj za uspešnost programa; če se vabilu na mamografski pregled odzove vsaj 70 odstotkov žensk, lahko dolgoročno zmanjšamo umrljivost žensk zaradi raka dojk do 30 odstotkov, kar je ključni cilj programa, so v sporočilu za javnost zapisali pri programu Dora. lo