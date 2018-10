Ko se življenje postavi na glavo

Glede na statistiko so maligne bolezni, med katere spada tudi rak dojk, vedno bolj vpete v naša življenja in njihov vpliv je treba jemati resno. S tem, ko se delež tistih posameznikov, ki raka uspešno premagajo, občutno veča, vedno bolj pridobivajo pomen psihosocialne posledice in kakovost življenja rakavih bolnic po končanem zdravljenju. To pomeni, da se ne smemo osredotočati zgolj na to, da bo bolnica preživela, temveč je pomembno tudi, kakšno bo njeno nadaljnje življenje. Ko človek izve, da je zbolel za rakom, se sprožijo tako čustveni kot kognitivni odzivi. Življenje se tako rekoč postavi na glavo. Pogosto bolezen in učinki zdravljenja prizadenejo tako psihološko in telesno podobo kot socialno življenje obolelega. Soočanje z boleznijo in njenim zdravljenjem spremeni prioritete bolnic in ljudi okoli nje. Tudi dolgotrajne posledice rakavega obolenja lahko močno posežejo v življenje posameznika in tako znižujejo kakovost življenja.

In prav telesna dejavnost je eden tistih dejavnikov, ki lahko veliko pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja. Redna in primerna vadba izboljšuje telesne zmogljivosti bolnic in tako vpliva na lažje opravljanje vsakdanjih opravil, izboljšanje psihofizičnega počutja in s tem tudi na kakovost življenja bolnic z rakom dojke.