Devetim nekdanjim predstavnikom katalonskih oblasti, med katerimi je tudi nekdanji podpredsednik vlade Oriol Junqueras, in civilnodružbenih gibanj bodo sodili zaradi upora, zaradi česar jim grozi do 25 let zapora. Nekaterim od 18 obtožencev bodo poleg tega sodili tudi zaradi zlorabe javnih sredstev in nepokorščine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Puigdemont, osrednja osebnost prizadevanj za neodvisnost Katalonije, medtem ne bo sedel na zatožno klop, saj španska sodišča ne sodijo v odsotnosti. Tudi nekdanji katalonski voditelj, ki je še vedno v prostovoljnem izgonu v Belgiji, je sicer obtožen upora.

Sodišče je odločitev sprejelo, potem ko je špansko tožilstvo zaključilo preiskavo poskusa razglasitve samostojnosti Katalonije.