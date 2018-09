Nekdanji francoski socialistični premier Manuel Valls je te dni po pričakovanjih napovedal, da bo na volitvah maja prihodnje leto kandidat za župana Barcelone, kjer se je pred 56 leti rodil. To je nekaj povsem novega, saj kak nekdanji premier še nikoli ni poskusil nadaljevati politične kariere v neki drugi članici EU.

Vallsa iz desnega centra zdaj vleče na levo

Prihodnji teden namerava zato odstopiti kot poslanec v francoski skupščini, kjer je sodeloval z vladno stranko predsednika Emmanuela Macrona. Sicer je tudi Valls hotel postati francoski predsednik, a je januarja lani kot izrazit desni socialist izpadel že v boju za socialističnega predsedniškega kandidata.

Aprila letos pa so mu iz španske liberalne stranke Ciudadanos predlagali, da bi se kot kandidat vseh nasprotnikov odcepitve potegoval za župana katalonske prestolnice. Še zdaj pa ga podpira samo ta stranka, ki je leta 2015 dobila v Kataloniji 18 odstotkov glasov.

Sam Valls, čigar oče je Katalonec, mama pa Švicarka, se sicer poskuša distancirati od stranke Ciudadanos, ki jo mnogi uvrščajo na desno. Tako je zdaj ob razglasitvi, da kandidira za barcelonskega župana, tudi dejal: »Sem človek levice in neodvisni kandidat.«

Toda na španski levici ga imajo predvsem za kandidata bogatih, saj se je v zadnjih mesecih pogosto sestajal s poslovneži, ki so za njegovo kandidiranje tudi zbrali veliko denarja. Poleg tega je v zadnjih mesecih v razmerju s 53-letno Susano Gallardo, bogato dedinjo farmacevtskega industrialca in znano nasprotnico katalonske neodvisnosti.

Glavni adut pri sebi vidi v svojih političnih izkušnjah. Preden je vodil francosko vlado, je bil notranji minister. Zdaj zlasti poudarja, da bo vzpostavil red in spoštovanje zakonov. V prejšnjih mesecih je imel v Barceloni številne javne nastope, na katerih je s svojo brezhibno katalonščino in španščino med drugim nastopal proti »populizmu, nacionalizmu in demagogiji«. Sicer s francoskim naglasom ni prikril dejstva, da se je v Barceloni samo rodil, potem pa ves čas živel v Franciji. Njegovi protikandidati za župana Barcelone so malce živčni ob njegovi kandidaturi. Nasprotnike ima predvsem na levici in med separatisti. Prikazujejo ga kot tujca, ki ne ve niti tega, da Barcelona leži ob morju. »Manuel Valls ne pozna Barcelone, Barcelona pa ne njega,« je v Belgiji deloma upravičeno dejal nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont.

Nekaj resnice je tudi v ostrih napadih sedanje barcelonske županje Ade Colau, ki ob podpori Podemosa prihaja iz vrst radikalne levice: »Je reakcionaren zlasti glede migrantske politike«, »Ultraliberalen pa, ker brani finančno špekuliranje«. Govornica ene od levičarskih katalonskih strank pa pravi: »Barcelona ne more postati pribežališče za tiste, ki jim je doma, kot gospodu Vallsu, spodletelo v karieri.«