Dva dni pred današnjo prvo obletnico referenduma o neodvisnosti Katalonije so se ulice v Barceloni v soboto spremenile v prizorišče razdeljene družbe, ki je posledica zahtev po samostojni državi. Istočasno sta potekala shoda dveh nasprotujočih si skupin, med katerima so se vneli spopadi. Da ne bi prišlo do napada katalonskih nacionalistov na kolono protestnikov iz vrst sindikata dveh španskih varnostnih sil – Nacionalne policije in Guardie Civil – se je vmešala specialna enota katalonske policije. V izgredih je bilo 24 ranjenih, šest oseb pa so aretirali.

Povod za incident je bila namera katalonskih radikalnih nacionalistov, da članom sindikata Jusapol, ki združuje heterogeno članstvo španskega policijskega korpusa, preprečijo shod po ulicah Barcelone. Sindikat je sprva napovedal protestni shod z zahtevo po izenačitvi svojih plač z dohodki katalonskih policistov, ki imajo od 20 do 30 odstotkov višje prejemke od španskih. Zatem pa je vodstvo Jusapol sporočilo, da je namen shoda tudi poklon španskim policistom, ki so lani poskušali preprečiti glasovanje na referendumu za neodvisnost Katalonije in s tem ohraniti celovitost Španije. Kot je znano, je takrat madridska vlada v Katalonijo napotila več tisoč policistov, ki so z udeleženci glasovanja ravnali nasilno in jih več sto poškodovali.

Katalonski policisti kot živi ščit

Sobotnega shoda so se udeležili tudi predstavniki skrajno desne stranke VOX, ki je zagovornica Francove diktature, in desni populisti stranke Ciudadanos, ki svoj politični kapital utrjuje s provokacijami in zahtevami, da oblast v Madridu zopet odstavi katalonsko vlado. Več kot očitno je šlo za provokacijo, ki je niso bili pripravljeni trpeti mlajši člani leve nacionalistične stranke Kandidatura ljudske enotnosti (CUP) in organizacij, kot sta Odbor za obrambo republike (CDR) in Katalonska nacionalna skupščina (ANC). Že v petek zvečer so začeli oblegati trg Sant Jaume, kjer je sedež katalonske vlade in občine Barcelone in ki so si ga španski desničarski sindikalisti izbrali za sklepni del zborovanja. V soboto se je na njem zbralo približno šest tisoč Kataloncev, ki so poskušali zaustaviti kolono 3000 španskih policistov. Na koncu so se zbrali pred sedežem španske policije v bližnji ulici, vihrajoč španske zastave in pojoč španske nacionalistične pesmi, vzklikali so tudi gesla proti katalonski odcepitvi.

Med obema taboroma so katalonske policijske enote okoli poldneva postavile živi ščit, da bi katalonskim nacionalistom preprečile napad na udeležence španskega sindikalnega shoda. To je sprožilo spopad med katalonskimi policisti in privrženci neodvisnosti. Ti so katalonske policiste obmetavali z vzdevki, dejali so, da so izdajalci, in vanje metali vse mogoče predmete, med drugim barvni prah kot simbolični znak za zadušitev fašizma, kot so dejali predstavniki CUP. Po podatkih zdravstvene službe je bilo pri tem 24 oseb poškodovanih, ena je bila huje ranjena. Policija jih je aretirala šest z obtožbo za napad na uradno osebo. Zaradi posega katalonske policije zahtevata CUP in CDR odstop katalonskega ministra za notranje zadeve Miguela Bucha.