Raziskava, ki jo je družba Valicon v sodelovanju z agencijo Iprom opravila julija in avgusta letos, je pokazala, da se uporaba pametnega mobilnega telefona še vedno povečuje. Pametni telefon namreč uporablja 84 odstotkov slovenskih uporabnikov interneta, medtem ko jih je bilo leta 2014 57 odstotkov, je na današnji predstavitvi raziskave povedal partner v raziskovalni hiši Valicon Matjaž Robinšak.

Uporabniki v povprečju in najpogosteje še vedno uporabljajo dve napravi, vendar uporabo sekundarnih naprav zaradi vedno pomembnejše vloge pametnega mobilnega telefona prilagajajo, je povedal Robinšak. Uporaba naprav, kot so namizni, prenosni in tablični računalniki, zato rahlo upadla.

Na samem vrhu medijskih vsebin ostajajo branje in pregledovanje elektronske pošte (63 odstotkov), uporaba družbenih omrežij (57 odstotkov), brskanje po spletnih straneh (52 odstotkov) in branje novičarskih portalov (50 odstotkov).

Uporaba oziroma gledanje televizije v običajnem dnevu pa je po podatkih letošnje raziskave v primerjavi z 2014 nekoliko nižja, in sicer je doseg v običajnem dnevu sedaj 47-odstoten, medtem ko je v letu 2014 znašal 60 odstotkov.

Kljub temu pa televizija še vedno ostaja med mediji z najvišjim dosegom med uredniškimi medijskimi vsebinami, medtem ko novičarski portali, spletne strani in družbena omrežja beležijo rast dosega. Povečujeta se tudi obisk spletnih trgovin ter uporaba klepetov in video klicev.

Največje spremembe bo povzročila generacija Z

Med posameznimi generacijami, vključenimi v raziskavo, se pojavljajo značilne medgeneracijske razlike. Kot je pojasnil Robinšak, med mlajšimi generacijami, predvsem pri generacijah Z (do 21 let) in Y (od 22 do 35 let) že danes beležijo drugačne, manj linearne vzorce medijske potrošnje.

Najbolj korenito bo medijsko potrošnjo spremenila generacija Z, ki je najbolj zaslužna za nižji doseg televizije v običajnem dnevu. Najbolj priljubljena aktivnost te generacije glede na doseg v običajnem dnevu je uporaba družbenih omrežij (68 odstotkov), od starejših pa to generacijo najbolj razlikuje uporaba video vsebin skupaj z video pretočnimi vsebinami, kot je YouTube (66 odstotkov).

V okviru raziskave so posebej izmerili tudi uporabo družbenih omrežij med različnimi generacijami. Facebook je priljubljen med vsemi generacijami, vendar pa njegova uporaba pade pri najmlajši generaciji, ki »raje gleda kot bere«, zato v največji meri uporablja Instagram in Snapchat.

Generacija Z, ki po besedah Robinšaka »ne pozna življenja brez pametnih telefonov ter je navajena izobilja in neprestane dostopnosti vsebin«, bo tako lahko po njegovi oceni »končno spremenila zemljevid, ki ga prejšnje generacijo niso uspele, ker so bile preveč obremenjene z zgodovino«.

Ker uporabniki v povprečju uporabljajo vsaj dve napravi, s čimer se povečuje dostop do digitalnih medijev, rastejo tudi investicije v digitalne medije ter v oglaševanje v teh medijih, in sicer za 20 do 25 odstotkov na letni ravni, je povedal direktor odnosov z naročniki v Ipromu Leon Brenčič.

Potrošniki se spreminjajo ter spremljajo vedno več vsebin na različnih napravah, zato so po besedah Brenčiča potrebni novi inovativni pristopi v oglaševanju, ki omogočajo novo uporabniško izkušnjo.

V prihodnje lahko po napovedih Brenčiča pričakujemo, da se bo uporaba digitalnih medijev še povečala, medijska potrošnja bo še bolj nelinearna, spremenila se bo uporaba družbenih medijev, kanali se bodo med seboj prepletali, vse večji poudarek pa bo na virtualni izkušnji.