Ni redko, da zvezdniki, bolje zvezdnice, povzdignejo glas proti fotografiranju. Toda največkrat v dveh primerih: proti paparacem in v zadnjem času proti popravljanju fotografij s photoshopom. Zelo glasna v zvezi s tem je recimo Lady Gaga. Toda veliki in slavni nemški režiser Wim Wenders je nedavno na podcastu BBC izrekel nekaj, kar je še večja kritika sodobne fotografije.

Dejal je, da so pametni telefoni ubili fotografijo. Režiser, od leta 1996 tudi predsednik Evropske filmske akademije, je poleg filma navdušen tudi nad fotografijo. Njegov fotoprojekt Fotografije z obličja Zemlje je trajal skoraj dvajset let, v njej pa je poskušal ujeti trenutke pokrajine v času. Prav tako je ob snemanju mnogih svojih filmov ustvarjal fotografske serije, recimo ob filmu Paris, Teksas je fotografiral osupljivo pokrajino ameriškega Divjega zahoda.

Selfi je gledanje v ogledalo

A kot pravi Wenders, je vsega tega zdaj konec. »Prepričani smo, da je vsakdo lahko fotograf. Fotografiramo milijarde fotografij in menimo, da je fotografija najbolj živa v vsej svoji zgodovini. V resnici pa je mrtva,« je režiser dejal ob otvoritvi svoje razstave polaroidov v Berlinu. Razložil je, da je tako, ker s telefoni posnetih fotografij nihče več ne gleda, niti tisti, ki so jih posneli, ne. Še manj jih potem natisnejo. Kar pa zadeva dodatke, ki jih na fotografijah omogočajo mobilniki, meni, da je po njegovih izkušnjah fotografija najbolj kreativna z najosnovnejšim fotoaparatom. »Verjetno znamenje kreativnosti ni to, da lahko fotografijo z enim pritiskom spremeniš iz barvne v črno-belo ali zeleno.«

Kljub temu da ni navdušen nad mobilno fotografijo, je priznal, da seveda tudi on kdaj posname kakšen selfi, a da to ni fotografija, ker gledanje v ogledalo pač ni fotografiranje. Opozoril je tudi, da je bila fotografija izumljena, da bi bolj verodostojno kot slikanje posnela resnično življenje, zdaj pa se ob vsaki fotografiji vprašamo, kako jo lahko spremenimo. Zato je vse jezikoslovce pozval, naj razmislijo o tem, kako bi lahko imenovali »to novo aktivnost s pametnimi telefoni, ki deluje kot fotografiranje, a to ni«. Res vredno razmisleka.